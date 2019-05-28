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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Mardin'de görme engelli vatandaşa darp iddiası

Mardin'de görme engelli vatandaşa darp iddiası

- - Engelli Bilal İper ile röportaj - Midyat ilçesinde görme engelli Bilal İper, şehir için yolcu taşıyan minibüsün şoförü tarafından darbedildiğini ileri sürerek polise şikayetçi olduMARDİN (AA) - Mardin 'in Midyat ilçesinde görme engelli Bilal İper, şehir için yolcu taşıyan minibüsün şoförü tarafından darbedildiğini ileri sürerek polise şikayetçi oldu.İper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hükümet Konağı önünde el kaldırdığı şehir içi yolcu minibüsünün durmadığını savundu.Şoförün arkasından durması için bağırdığını ifade eden İper, şöyle devam etti:"Minibüs durunca binmek için koştum ancak sürücü araçtan inerek bir şey sormadan beni darbetti. Bu sürücü benim engelli olduğumu biliyor. Daha önce de el kaldırdığım halde durmamıştı. Bunu şiddetle kınıyorum. Yüzde 60 görme engelliyim. Darp raporu aldım. Polise şikayet ettim. Kaymakamımız Hüseyin Tekin de olayı duyar duymaz beni arayarak, makamına çağırdı. Konuyu araştıracaklarını söyledi.

Allah kendisinden razı olsun."Kaymakam Hüseyin Tekin de olayla ilgili yasal işlem başlatıldığını söyledi.

Görme Engelli Muhabir Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Şehir İçi 

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