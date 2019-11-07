Mardin'de 11 bin 800 yıllık yerleşim yeri bulundu Haberi
- Höyüğün havadan görüntüsü - Höyükte yapılan çalışmalar - Kanalizasyon yapısından ortaya çıkarılması için yapılan kazıdan görüntüler - Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ergül Kodaş'ın konuşması - Kazı ekibinde yer alan arkeolog Yunus Çiftçi'nin konuşması - Dargeçit ilçesindeki Çemka höyüğünde ortaya çıkarılan yerleşim yerinde yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 11 bin 800 yıl öncesine ait kanalizasyon yapısı ile 20'yi aşkın yapıya ait mimari kalıntı ortaya çıkarıldı - Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ergül Kodaş: - "Yerleşim yeri, 'Çanak çömleksiz neolitik dönem A evresi' yani milattan önce yaklaşık 9 bin 800'lere tarihleniyor. Uzun bir süre yerleşim görmüş. Yaklaşık 8 katlı ve 7 metrelik bir arkeolojik dolguya sahip" - "Çanak çömleksiz neolitik dönemin A evresinde kanalizasyon yapılarıyla ilgili hiçbir buluntu yoktu. Bu tarihte bilinen en eski kanalizasyon yapısını Çemka höyüğünde tespit etmiş olduk"MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin 'in Dargeçit ilçesinde 11 bin 800 yıllık yerleşim yeri bulundu.Tarih boyunca Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı'nın da aralarında yer aldığı 25 medeniyete ev sahipliği yapan Mardin 'de yürütülen kazı çalışmaları tarihe ışık tutuyor.Dargeçit içesinin kırsal Ilısu Mahallesinde Dicle nehri kıyısındaki Çemka höyükte milattan önce 9 bin 800'lere tarihlendirilen yerleşim yerine ulaşıldı.1. derece sit alanı olarak tescil edilen yerleşim yerinde, Artuklu Üniversitesi ve Mardin Müze Müdürlüğünden 15 restoratör ve arkeolog ile 50 işçiden oluşan ekiple kazı çalışması yapılıyor.Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ergül Kodaş'ın bilimsel başkanlığında yürütülen "Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar" kapsamında yapılan kazılarda yaklaşık 11 bin 800 yıl öncesine ait eski kanalizasyon yapısı ile 20'yi aşkın yapıya ait mimarı kalıntı ortaya çıkarıldı. - "Yaklaşık 8 katlı ve 7 metrelik bir arkeolojik dolguya sahip"Kazı başkanı ve Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ergül Kodaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çemka höyüğünün geçen yıl tespit edildiğini söyledi.
Höyüğün üzerinden 2 yol geçtiğini ve ağır tahribata uğradığını ifade eden Kodaş, "Yerleşim yeri 'Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem A Evresi' yani yaklaşık milattan önce 9 bin 800'lere tarihleniyor. Uzun bir süre yerleşim görmüş. Yaklaşık 8 katlı ve 7 metrelik bir arkeolojik dolguya sahip." dedi. Kodaş, söz konusu bölgede yapılan çalışmalarda yerleşim yerinin bütün kronolojisine ulaştıklarını dile getirerek, "Yapıların tamamı yuvarlak planlı ve çoğunlukla çukur barınak dediğimiz toprağa gömülü olarak inşa edilmişler. Birbirlerine yakın, neredeyse ortak duvarları olan yapılar." diye konuştu. Bu yıl bölgede iki ay kazı çalışması yapıldığını dile getiren Kodaş, şu ana kadar 20'yi aşkın yapıya ait bütün veya parça halinde mimarı kalıntı ortaya çıkarıldığını aktardı. - "Söz konusu kanalizasyonun bir bölümünü açığa çıkarabildik"Kazıda evlerin arasında tarihte bilinen en eski kanalizasyon yapısına rastladıklarını anlatan Kodaş, şöyle konuştu:"Bu bizim için de çok ilginç oldu. Bir duvarın dibine yapışık şekilde açığa çıkarttık. İlk başta duvar sandık fakat kazının ilerlemesiyle bunu bir kanalizasyon olduğunu gördük. Binalar arsında bir kanalizasyon yapısına denk geldik. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin A Evresinde kanalizasyon yapılarıyla ilgili hiçbir buluntu yoktu. Bu tarihte bilinen en eski kanalizasyon yapısını Çemka höyüğünde tespit etmiş olduk. Söz konusu kanalizasyonun bir bölümünü açığa çıkarabildik. Ortak kullanım alanında olduğunu tespit ettik."Kazı ekibinde yer alan arkeolog Yunus Çiftçi, Çanak Çömleksiz döneme ilişkin bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Çanak çömlekli neolitik dönemde dahi böyle bir kanalizasyon yapısına ilişkin bulgudan bahsedilmiyor. Binaların içine su girmemesi için eğimli bir taban üzerine yapılmış. Yağmur suyu veya atık suların eğimli olmasından dolayı Dicle nehrine doğu akmasının sağlandığını düşünüyoruz. Kanalizasyonun bu amaçla kullanıldığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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