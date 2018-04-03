Mankenler katalog çekimleri için Nemrut'ta - ADIYAMAN
: - Nemrut Dağının drone ile genel ve detay görüntüleri - Mankenlerin fotoğraf çekimi - Mankenler ile röportaj - Almanya'dan Nemrut Dağı'na gelen Abelard Adalwin ile röportaj - Tarihi heykellerin görüntüsüMankenler katalog çekimleri için Nemrut'ta - Nemrut Dağı'nda yapılan katalog çekimlerinde mankenler, gelinlik giyerek tarihi heykeller arasında poz verdiADIYAMAN (AA) - İstanbul'da faaliyet gösteren bir gelinlik firmasının katalog çekimleri, Nemrut Dağı'nın zirvesindeki tarihi heykeller arasında yapıldı.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, Adıyaman 'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya da devam ediyor.Milli park alanı olarak korumaya alınan bölgede, eşsiz eserlerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliği sayesinde "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'nda, bir gelinlik firması, beş manken ve yaklaşık 25 kişilik ekip ile katalog çekimi yaptı.Çekimler sırasında rüzgar ve soğuk havanın etkisiyle zaman zaman zorlanan mankenler, buna rağmen keyifli anlar yaşadı. Tümülüsün kuzeyindeki karla kaplı alanda güçlükle yürüyen mankenlere, ekiptekiler yardım etti.Gelinlik firmasının sahibi Suna Yurtalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman ve Nemrut Dağı'nın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla katalog çekimlerini bölgede gerçekleştirdiklerini söyledi.
Nemrut Dağı'na yaklaşık 20 - 25 kişilik ekiple çıktıklarını ifade eden Yurtalan, "Buraya zorlukla çıktık ama güzel bir çekim oldu. Bölgenin tanıtımı için faydalı olacağını düşünüyorum. Adıyaman ve Nemrut'u dünyanın her yerinde tanıtacağız. Nemrut Dağı ile ilgili bir fikri olmayanlar için tanıtıcı bir çekim olacağına inanıyoruz." dedi. Mankenlerden Ercil Yavuz ise 2 bin rakımdaki heykeller arasında soğuk ve rüzgara rağmen çekim yaptıklarını belirterek, "Konsept bir çekim yapıyoruz. Adıyaman ve Nemrut'a ilk kez geldik. Burayı çok beğendik." diye konuştu. Manken Meryem Dülger de şu anda özel bir firmayla çalıştıklarını belirterek, "Daha önce yaptığımız çekimler gibi bugün de Nemrut Dağı'na ekiple birlikte geldik. Hem mutluyuz hem de yorgunuz ama çok güzel işler çıkardık." ifadelerini kullandı. - "Nemrut Dağına yabancı turist ilgisiÖte yandan, Almanya'dan Nemrut Dağı'nı görmek için gelen Abelard Adalwin ve eşi de bir süre çekimleri izledi.Adalwin, bir kitapta Nemrut Dağı'nın fotoğraflarını gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi.
Eşiyle birlikte Karadeniz turu yaptıklarını ve daha sonra Adıyaman 'a gelip Nemrut Dağı'nı gezdiklerini aktaran Adalwin, "Türkiye'den sonra Rusya'yı gezeceğim. Arabamla Türkiye'ye geldim. Zamanımız olduğu için Nemrut Dağı'nı da görmek istedik. Nemrut çok güzel bir yer." diye konuştu.