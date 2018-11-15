- Manisa'da yaralı bulunan Kara Leylek tedaviye alındı

-Yaralı kara leylek tedavi edilmesi

-Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı'nın konuşması



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi yakınlarında yaralı bulunan Kara leylek tedavi altına alındı. Kara leyleğin, tedavinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Adala Volkanik Kanyonu’nda saha çalışması yapan Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, çalışma esnasında kara leyleği yaralı halde buldu. Karakuzu yaralı bulduğu kara leyleği Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü. Burada Kara leyleği tedavi eden Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı, leyleğin kanadının kırık olduğunu söyledi.



Kara leyleğin sol kanadının kırık olduğunu belirten Avcı “Salihli’nin Adala Mahallesi bölgesindeki Jeopark Alanı’nda bulunan yaralı Kara leyleği bize getirdiler. Leyleğin sol kanadında kırık meydana gelmiş. Normalde şuana kadar bunlar buradan göçmüş olması lazım. Ama kanadı kırık olduğundan dolayı uçamayıp, burada kalmış. Kara leylek ile ilgili gerekli tedavi yapılacak” dedi.

Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Avcı, Kara leyleğin tedavisinin ardından sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4’üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilip, gerekli bilgi verildikten sonra onlara teslim edileceğini belirtti.

Öte yandan Manisa’da rastlanan bir tür olan kara leyleğin, havaların soğumasıyla birlikte daha sıcak bölgelere göç ettiği, Kara leyleklerin, beyaz leyleklere göre biraz daha geç göç ettikleri öğrenildi.

