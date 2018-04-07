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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa'da traktörlü düğün konvoyu

Manisa'da traktörlü düğün konvoyu

- Nikahtan genel detaylar - Damat ve gelinin konuşmaları - Traktörden oluşan gelin konvoyundan detay görüntüler - Sarıgöl ilçesinde, tarım araçları satan bir iş yerinin sahibi, gelin almaya 15 traktör ile gittiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım araçları satan bir iş yerinin sahibi, gelin almaya 15 traktörlük düğün konvoyu ile gitti.İş adamı Hasan Güner (26), Konak Mahallesi Sarıgöl Avcılar Lokali Parkı'ndaki düğünle evleneceği Tuba Ünlü'yü (21) almaya, kendi iş yeri ve çevresinden temin ettiği 15 traktörden oluşan konvoyla gelinevine gitti.Damadı traktör üzerinde gören gelin ve yakınları, bir süre şaşkın yaşadı. Daha sonra damadın kullandığı traktöre gelinliğiyle binen Ünlü, konvoyla ilçede tur attı.Görenlerin büyük ilgisini çeken konvoyu, bazı kişiler cep telefonlarıyla kaydetti.
Damat Hasan Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğününü unutulmayacak bir şekilde yapmak istediği için traktörlerden oluşan konvoyla gelin almaya gittiğini söyledi.

Gelinin traktörlerden haberi olmadığını vurgulayan Güner, "Biz zaten traktör işleriyle uğraşmaktayız. Traktör bu bölgenin geçim kaynağı olduğundan araba yerine traktörle gelin almaya giderek eşime sürpriz yaptım." dedi.
Gelin Tuba Ünlü ise düğün konvoyunun heyecanını ikiye katladığını dile getirerek "Eşim gerçekten sürpriz yaptı. Zaten traktör işiyle uğraşıyordu. Çok da güzel oldu." ifadelerini kullandı.Gelin ve damat, daha sonra düğün salonuna gitti.

Düğün Konvoyu Tarım 

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