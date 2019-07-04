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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri - ANTALYA

Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri - ANTALYA

- Kenya akrobasi gösterisinden görüntü - Dragon kano yarışlarından görüntüler - Yarışta bir kanonun devrilmesinden görüntü - Dünya flyboard üçüncüsü Ali Komşusu'nun göl üzerinde jetski ile yaptığı gösterinin havadan görüntüsüManavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri - Şenliğin açılışında dünya flyboard üçüncüsü Ali Komşusu, Titreyengöl'de flyboard ve jet ski gösterisi yaptıANTALYA (AA) - Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri Titreyengöl'de başladı.
Manavgat Belediyesi ve Titreyengöl Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği iş birliği ile düzenlenen şenliğin ilk gününe, Türkiye Kano Federasyonu temsilcileri, sporcular, bölge otellerinde konaklayan turistler ve sporseverler katıldı.
Şenliğin açılışında dünya flyboard üçüncüsü Ali Komşusu, Titreyengöl'de flyboard ve jet ski gösterisi yaptı.Şenlikte düzenlenen kano yarışlarına, kurum, otel ve okullardan oluşan 10 takımdan yaklaşık 120 sporcu katılıyor. Takımların üçer gruplu olarak yarışacağı şenlikler, cumartesi günü final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Yarış Dera Ödül Töreni Akrobasi Gösterisi Kullar 

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