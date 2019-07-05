Malezya'da ilkbahar havasını yaşatan tepe: Genting Highlands - KUALA LUMPUR
- Genting Highlands bölgesine çıkan teleferikten detaylar - Genting Highlands'taki tarihi yapılardan detaylar - Genting Highlands bölgesindeki eğlence merkezinden detaylar - Malezya 'nın Pahang eyaletindeki tatil beldesi Genting Highlands, hava sıcaklığının düşük olduğu ender bölgelerden biri olarak biliniyor - Yapımına 1965'te başlanan Genting Highlands beldesi, 4 bin 800 hektarlık bir alanı kaplıyor - Genting Highlands'deki teleferik hattı, beldenin birçok yerine ulaşımı sağlamakla birlikte eşsiz doğa manzarası sunuyor - Meşhur beldenin en önemli turistik seyahat merkezlerinden biri ise Chin Swee Mağaraları Budist Tapınağı olarak biliniyor - Farklı kelebek türlerinin bulunduğu kelebek bahçesi ve arıcılık çiftliği de sıra dışı tatil beldesinin ilgi çeken diğer merkezleri arasında yer alıyorKUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya 'nın meşhur tatil beldelerinden Genting Highlands, dağlık alanda yer alması sebebiyle ülke genelinde hava sıcaklığının düşük olduğu ender bölgelerden biri olarak biliniyor.Başkent Kuala Lumpur'un kuzeyindeki Pahang eyaletinde bin 865 metre yüksekliğindeki bir alana inşa edilen Genting Highlands, doğa manzarası ve turist çeken mekanlarıyla Malezya 'nın çok ziyaret edilen beldeleri arasında yer alıyor. Malezya lı girişimci ve iş adamı Lim Goh Tong'un inisiyatifiyle 1965'te inşa edilmeye başlanan Genting Highlands beldesi, 4 bin 800 hektarlık bir alanı kaplıyor.Tepede yer aldığı için sıcaklığı 8 ila 14 derece arasında değişen belde, ortalama hava sıcaklığı 25 derece olan Malezya geneline kıyasla daha soğuk bir iklime sahip. Bu nedenle çok sayıda Malezya vatandaşı ve turist, ilkbahar iklimini yaşamak için bu bölgeyi ziyaret ediyor. - Teleferikli ulaşımGenting Highlands'deki teleferik hattı, beldenin birçok yerine ulaşımı sağlaması ve eşsiz doğa manzarasıyla ziyaretçilerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.Yaklaşık 10 dakika süren teleferik yolculuğu iki duraktan oluşuyor. İlk durağında meşhur Chin Swee Mağaraları Budist Tapınağı'na, ikinci durağında ise beldeye ait alışveriş merkezi ve otellere ulaşılabiliyor.Teleferiğin çıktığı en yüksek noktada Pahang'ın 130 milyon yıllık geçmişi olan yağmur ormanları, kuş bakışı manzarayla görüntülenebiliyor. - Chin Swee Mağaraları Budist TapınağıMeşhur beldenin en önemli turistik seyahat merkezlerinden biri ise Chin Swee Mağaraları Budist Tapınağı olarak biliniyor.Yapımı 1975'te başlayan ve resmi olarak 1994'te açılışı yapılan tapınak, geleneksel mimarinin başarılı şekilde uygulanması özelliğiyle dikkati çekiyor.İnşası için toplam 12 milyon Malezya ringgiti (16 milyon TL) bütçe ayrılan dev tapınak, yıl içinde Budistlerin önemli günleri ve dini bayramlarının olduğu tarihlerde ziyaretçi akınına uğruyor.Bir ana ibadet binası ve Çinli Budistlerin geleneksel dini binası olan 9 katlı "pagoda"nın bulunduğu tapınağın mağara kısmında ise dev Buda heykeli yer alıyor. - Kelebek bahçesi ve arı çiftliğiGenting Highlands'de çok sayıda kelebek türünün bulunduğu bahçe ve arı çiftliği, burada en çok ilgi çeken doğal alanlardan biri olma özelliğini taşıyor.Kelebek bahçesi, ziyaretçilerin farklı renk ve desenlerdeki kelebek türlerini keşfetmesini sağlıyor.Arı çiftliğinde ise ziyaretçiler, arıcılık mesleğinin püf noktalarını birebir tecrübe etme imkanı bulabiliyor. Malezya 'nın çok sayıda turist çeken sıra dışı tatil beldesinde, söz konusu doğal güzellikler ve turistik mekanların dışında at çiftliği, alışveriş merkezi, kapalı lunapark ve kültür sanat merkezi de bulunuyor.Yapımına 2013'te başlanan ve bu yıl içinde açılışının yapılması beklenen "20th Century Fox World" isimli dev eğlence parkı ise Malezya 'nın en büyük eğlence parklarından biri olacak.
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