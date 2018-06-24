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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Macaristan'da 'Müzeler Gecesi' etkinliği - BUDAPEŞTE

Macaristan'da 'Müzeler Gecesi' etkinliği - BUDAPEŞTE

Macaristan'da "Müzeler Gecesi" etkinliği - BUDAPEŞTE - Programdan detaylar - Etkinlik kapsamında Yunus Emre Enstitüsü tarafından geleneksel Türk el sanatları sergisi, Türk mutfağı köşesi ve film gösterimi yapıldıBUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da 400 müzenin katılımıyla "Müzeler Gecesi" etkinliği düzenlendi.
Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Müzeler Gecesi etkinliğinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de Budapeşte 'de çeşitli programlar düzenledi.
Etkinlikler kapsamında YEE tarafından geleneksel Türk el sanatları sergisi, Türk mutfağı köşesi ve film gösterimi yapıldı.Ziyaretçiler, kaligrafi, tezhip ve ebru sanatlarında uygulama yapma imkanı buldu.Macarlar, etkinlik kapsamında ülke genelindeki yaklaşık 400 müze ve sanat galerisini 18.00 - 02.00 saatleri arasında tek bilet alarak ziyaret edebilecek.

El Sanatları El Sanatları Sergisi Acarlar Film Gösterimi 

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