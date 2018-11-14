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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Macar sanatçılardan “Bakış Açıları” resim sergisi - ANKARA

Macar sanatçılardan “Bakış Açıları” resim sergisi - ANKARA

- Macar sanatçılardan “Bakış Açıları” resim sergisi - Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen sergiden detaylar - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss'in konuşmasıMacar sanatçılardan “Bakış Açıları” resim sergisi - Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen sergide, 26 eser beğeniye sunulduANKARA (AA) - Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Bakış Açıları” resim sergisi başkentli sanatseverlerle buluştu.Macaristan'ın başkenti Budapeşte’nin 11. bölgesinde yer alan Ujbuda Belediyesi ve büyükelçilik iş birliğinde Ankara ’daki Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen sergide, Ujbuda bölgesi sanatçıları Peter Matyasi, Andras Kecskes ve Atilla Kondor’un farklı temalardaki 26 eseri beğeniye sunuldu.Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ujbuda’dan Türkiye’ye gelen ve böyle bir serginin oluşmasına katkı sağlayan sanatçılara tebriklerini iletti.Kiss, iki yıl İstanbul’un Bahçelievler ilçesi ile Ujbuda bölgesi arasında “Kardeş Şehir" anlaşması imzalanmasının bu serginin açılmasında payı olduğunu belirtti.
Türkiye’deki görevi süresince birçok kardeş şehir anlaşmasına tanıklık ettiğini dile getiren Kiss, “Bu tarz anlaşmalar genelde hukuki çerçeveler içerisinde kalıyor ancak bunların içini doldurmak tarafların elinde. Bu yüzden Ujduba’dan gelen sanatçıları size burada tanıtmaktan onur duyuyorum.” dedi.
Eski Macaristan Savunma Bakanı Dr. Istvan Sımıcsko ise serginin göz alıcı olduğunu, sergideki resimlerin ruha dokunduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.Sanatseverler, sergiyi 16 Kasım'a kadar ziyaret edebilecek.

Gesi Başkent Resim Sergisi 

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