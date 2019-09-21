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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı Haberi

Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı Haberi

Bölgeden detaylar

Mersin Kar Yağışı 

-Kar görüntüleri

( ARTVİN )- Artvin'in Borçka ilçesindeki bin 860 rakımlı Macahel Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar kar keyfi yaşadı ARTVİN

- Artvin'in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini yaşadı. Zirve geçidinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar altında yörede bulunan yaban mersini (likarpa) toplamayı da ihmal etmeyen vatandaşlar, o anları da cep telefonları ile kaydetti.

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