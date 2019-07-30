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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Lüks motor yat 'Lionheart', Bodrum'da - MUĞLA

Lüks motor yat 'Lionheart', Bodrum'da - MUĞLA

Lüks motor yat "Lionheart", Bodrum'da - MUĞLA - Lüks motor yat "Lionheart" Bodrum'da - Yattan görüntüler - Yatın demirlediği koydan genel görüntüLüks motor yat "Lionheart" Bodrum'da - Özel tasarım 90 metrelik yat, Bodrum açıklarına demirlediMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Lionheart" isimli lüks motor yat, ilgi görüyor.Bodrum açıklarına demirleyen 90 metre uzunluğundaki Malta bayraklı motor yat, görenlerin dikkatini çekiyor.İngiliz iş adamı Philip Green'e ait olduğu belirtilen yat, İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016'da inşa edildi.Özel tasarım yatta spor salonu, güvertede jakuzi, yüzme havuzu ve asansör bulunuyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip yatta ana güvertede özel balkon da yer alıyor.Lüks motor yatın içerisindeki misafirler hakkında bilgi verilmezken, yatın bir süre daha ilçede kalacağı öğrenildi.

Uzunlu Yüzme Yüzme Havuzu İtalya Alüminyum 

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