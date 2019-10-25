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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Lüks mega yat 'Elandess' Marmaris'te - MUĞLA Haberi

Lüks mega yat 'Elandess' Marmaris'te - MUĞLA Haberi

Lüks mega yat "Elandess" Marmaris'te - MUĞLA - Marmaris Körfezinde demirleyen Elandess isimli 75 metre uzunluğundaki lüks mega yat - Yat yolcularının Mega yatın çevresinde jet ski ile su sporu yapmasıLüks mega yat "Elandess" Marmaris'te - 75 metre uzunluğundaki lüks mega yat, Marmaris Körfezi'ne demir attıMUĞLA (AA) - Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğundaki "Elandess" isimli mega yat Marmaris'e geldi.Marmaris Körfezi'ne giren mega yat, Aktaş açıklarında alargada demirledi. Yattaki misafirlerin körfez içinde su sporları yaptıkları görüldü.
Yat, bir süre Muğla koylarında gezinti yaptıktan sonra Marmaris Körfezi'ne geldi.Yatın yolcu listesinde, döviz ve emlak sektöründe faaliyet gösteren iş insanı ve eşi ile misafirlerinin olduğu öğrenildi.Çelik gövde alüminyum üst yapıya sahip yat, tasarımıyla dikkati çekiyor. VİP kabinlerle 12 misafirin ağırlanabildiği yatta, 24 kişilik mürettebat bulunuyor.Abeking ve Rasmussen tarafından, 2018'de 115 milyon dolara Almanya'da yapılan "Elandess"in tasarımı, Eidsgaard Design'a ait.Güneşlenme terasında büyük bir yüzme havuzuna sahip yat, 2 motoruyla 14 deniz mili yapabiliyor.

Su Sporları Körfez Yüzme Havuzu Emlak Sektörü Alüminyum 

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