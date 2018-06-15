Lübnanlı şarkıcı Ajram, İstanbul'da konser verecek - İSTANBUL İzle
- Lübnanlı şarkıcı Nancy Ajram'ın gelişiLübnanlı şarkıcı Ajram, İstanbul 'da konser verecekİSTANBUL (AA) - Lübnanlı şarkıcı Nancy Ajram, konser vermek üzere Türkiye'ye geldi.Tarifeli uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen Ajram ile ailesi, pasaport kontrolünden geçtikten sonra bir süre Atatürk Havalimanı'nda alışveriş yaptı.Bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Ajram, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.Bugün eşi ve kızıyla İstanbul 'u gezecek olan Lübnanlı şarkıcı Ajram'ın yarın bir otelde konser vereceği öğrenildi.