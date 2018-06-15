Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Lübnanlı şarkıcı Ajram, İstanbul'da konser verecek - İSTANBUL İzle

Lübnanlı şarkıcı Ajram, İstanbul'da konser verecek - İSTANBUL İzle

- Lübnanlı şarkıcı Nancy Ajram'ın gelişiLübnanlı şarkıcı Ajram, İstanbul 'da konser verecekİSTANBUL (AA) - Lübnanlı şarkıcı Nancy Ajram, konser vermek üzere Türkiye'ye geldi.Tarifeli uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen Ajram ile ailesi, pasaport kontrolünden geçtikten sonra bir süre Atatürk Havalimanı'nda alışveriş yaptı.Bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Ajram, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.Bugün eşi ve kızıyla İstanbul 'u gezecek olan Lübnanlı şarkıcı Ajram'ın yarın bir otelde konser vereceği öğrenildi.

Alışveriş Pasaport Kontrolü Başkent Şarkıcı Trol 

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı