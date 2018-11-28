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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lübnanlı çocuklar ebru sanatıyla tanıştı - BEYRUT

Lübnanlı çocuklar ebru sanatıyla tanıştı - BEYRUT



: - Çocuklara ebru sanatının öğretilmesi - Sanem Mehtar ile röportaj - Beyrut YEE Müdürü İbrahim Furkan Özdemir ile röportajLübnanlı çocuklar ebru sanatıyla tanıştı - Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinliğe 200'den fazla ilkokul öğrencisi katıldıBEYRUT (AA) – Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Lübnanlı ilkokul öğrencileri için ebru sanatını tanıtma etkinliği düzenledi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut 'taki YEE merkezinde, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Lübnanlı çocuklar ebru sanatıyla buluştu.AA muhabirine konuşan Beyrut YEE Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, Beyrut 'taki özel bir ilkokuldan 200'den fazla öğrencinin YEE merkezini ziyaret ederek bu sanatı tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.
Lübnan'da yaşayan Sanem Mehtar'ın daha önce YEE merkezinde düzenlenen kurslarda ebru yapmayı öğrendiğini ve bugünkü etkinlikte eğitmen olarak yer aldığını söyleyen Özdemir, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin son derece verimli geçtiğini dile getirdi.Ebru sanatının "renklerin suyla dansı" şeklinde nitelendirildiğini kaydeden Sanem Mehtar ise şunları söyledi:"Çocuklar ebru sanatını çok beğendi. İlk denemelerinde onlar için kalp ve çiçekler yaptık. Çocuklar etkinlikte çok eğlendi. Bizler de onlara bu sanatı tanıttığımız için çok mutlu olduk."

İlkokul Öğrencisi Muhabir Başkent Ebru Sanatı Öğrenciler 

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