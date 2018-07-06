Lübnan'da işaret dili ile hutbe verilecek - BEYRUT
: - Hamza Camisi'nde verilen cuma hutbesinin işaret diliyle işitme engellilere aktarılması - İşaret dili ile verilen hutbeyi takip eden işitme engelliler - İşaret dili uzmanı Bilal Azzu ile röportaj - Hamza Camisi İmamı Şeyh Gassan Şevki ile röportaj - Başkent Beyrut 'taki bir camide cuma namazlarında işaret diliyle hutbe verilmeye başlandıBEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut 'taki Hamza Camisi'nde cuma namazlarında işaret diliyle hutbe uygulaması başlatıldı.Hamza Camisi İmamı Şeyh Gassan Şevki ile cami derneği başkanı Cemal Mahiyyu, Lübnan'da ilk kez işitme engelliler için cuma namazı hutbesinin işaret diliyle aktarıldığı bir uygulama başlattıklarını söyledi.
İşaret dili uzmanı Bilal Azzu, Lübnan'daki işitme ve konuşma engelli birçok Müslümandan bu konuda talep geldiğini, bunun üzerine cuma hutbesini çevirme fikrini ilgililere önerdiğini ve projesinin kabul gördüğünü ifade etti. Cami imamı Şevki ise, hizmetten memnun olduklarını, bu projenin devamlı olmasını ve tüm camilere yayılmasını istediğini aktardı.