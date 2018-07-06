Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Lübnan'da işaret dili ile hutbe verilecek - BEYRUT

Lübnan'da işaret dili ile hutbe verilecek - BEYRUT



: - Hamza Camisi'nde verilen cuma hutbesinin işaret diliyle işitme engellilere aktarılması - İşaret dili ile verilen hutbeyi takip eden işitme engelliler - İşaret dili uzmanı Bilal Azzu ile röportaj - Hamza Camisi İmamı Şeyh Gassan Şevki ile röportaj - Başkent Beyrut 'taki bir camide cuma namazlarında işaret diliyle hutbe verilmeye başlandıBEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut 'taki Hamza Camisi'nde cuma namazlarında işaret diliyle hutbe uygulaması başlatıldı.Hamza Camisi İmamı Şeyh Gassan Şevki ile cami derneği başkanı Cemal Mahiyyu, Lübnan'da ilk kez işitme engelliler için cuma namazı hutbesinin işaret diliyle aktarıldığı bir uygulama başlattıklarını söyledi.

İşaret dili uzmanı Bilal Azzu, Lübnan'daki işitme ve konuşma engelli birçok Müslümandan bu konuda talep geldiğini, bunun üzerine cuma hutbesini çevirme fikrini ilgililere önerdiğini ve projesinin kabul gördüğünü ifade etti.
Cami imamı Şevki ise, hizmetten memnun olduklarını, bu projenin devamlı olmasını ve tüm camilere yayılmasını istediğini aktardı.

İşaret Dili İşitme Engelli Cuma Hutbesi Cuma Namazı İşitme Engelliler 

İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!
Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?
Türk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da BağışladıTürk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da Bağışladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı