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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lösemi hastası Birgül'e destek için tüm okul maske taktı - ŞANLIURFA

Lösemi hastası Birgül'e destek için tüm okul maske taktı - ŞANLIURFA

- Birgül Köse’nin sınıfa girmesi ve öğretmenin sarılması - Maske takan sınıf arkadaşlarının Birgül’e sarılması - Birgül Köse’nin okuma saatinde arkadaşlarıyla kitap okuması - Köse’den sınıfta okumasından görüntü - Derse maske ile giren diğer sınıflardan görüntü - Maskeyle kitap okuyan öğrenciler - Başhekim Muhammed Tosun’un öğrencileri bilgilendirmesi - Lösemi hastası Birgül Köse ile röportaj - Öğrenciler Gurbet Artuğ, Canan Özbay, Ayşenur Budacı ve Osman Akçalı ile röportaj - İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile röportaj - Maske takan öğretmen ve öğrencilerin bahçede kameralara el sallamalarıŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören lösemi hastası Birgül Köse'ye destek olmak isteyen arkadaşları ve öğretmenleri derslere taktıkları maskeyle girdi.Şair İbrahim Rafet Ortaokulundaki öğretmen ve öğrenciler, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla arkadaşlarına destek amacıyla farklı bir etkinlik yapmaya karar verdi.Okulun 6. sınıf öğrencisi lösemi hastası Köse, öğretmen ve arkadaşlarının maske takarak derse girdiğini görünce çok şaşırdı.Birgül Köse, arkadaşlarına teşekkür ederek, "Lösemi hastalığından dolayı neler yaşadığımı anlamak amacıyla yapmışlar. Onların bana yardımcı olmaya çalışmalarına çok sevindim. Beni anlamaya çalışıp maske taktıkları için çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Öğrencilerden Gurbet Artuğ da sınıf arkadaşlarına destek olmak ve moral vermek için maske taktıklarını belirterek, "Herkes Birgül'ün iyileşip aralıksız okula gelmesini istiyor ve hepimiz onu çok seviyoruz." dedi.
Canan Özbay da arkadaşları Birgül'ün yeniden sağlığına kavuşmasını çok istediklerini ifade ederek, ona her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.Öte yandan, okuldaki farkındalık etkinliğine katılan Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Tosun da öğrencilere lösemi hastalığı hakkında bilgi verdi.Lösemi hastalığının bulaşıcı olmadığını ifade eden Tosun, hastaların maskeyi kendilerini korumak amacıyla taktığını belirtti.

Öğretmenler Farkındalık Lösemi Hastası Lösemi Hastalığı Öğrenciler 

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