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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Lösemi hastalarına 'yeni yıl' sürprizi - AYDIN Haberi

Lösemi hastalarına 'yeni yıl' sürprizi - AYDIN Haberi

Lösemi hastalarına "yeni yıl" sürprizi - AYDIN - Doktor Öğretim Üyesi Mediha Akcan'ın konuşması - Öğrencilerden Nur Seda Kızıltaş'ın konuşmasıLösemi hastalarına "yeni yıl" sürpriziAYDIN (AA) - Aydın 'da bir grup üniversite öğrencisi palyaço ve Noel Baba kıyafetiyle hastanedeki lösemi hastalarını ziyaret etti.Üniversitede oluşturulan Maskesiz Gülücükler Topluluğu üyesi öğrenciler, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastalarına yılbaşı sürprizi yaptı.Hastane koridorlarını süsleyip, palyaço ve Noel Baba kıyafeti giyen öğrenciler, çocukları odalarında ziyaret ederek harçlıklarından aldıkları hediyeleri dağıttı.
Çocuklarla sohbet edip, oyunlar oynayan öğrenciler, hasta çocukların yüzlerini güldürdü.AA muhabirine açıklama yapan Doktor Öğretim Üyesi Mediha Akcan, çocuk hastalar için motivasyonun çok önemli olduğunu, bu ziyaretlerin onlara ilaç gibi geldiğini belirtti.
Akcan, "Aileler ve çocuklar için tedavi süreçleri çok zor geçiyor. Çok uzun süreler hastanelerde yatışları gerekiyor. O yüzden özel günlerde bu tarz kutlamalar onlar için çok önemli." dedi.
Topluluk adına konuşan Nur Seda Kızıltaş, "Amacımız tamamen çocuklarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek. En önemli ilacın moral olduğunu biliyoruz. Çocuklar bizi abi abla olarak görüyor. Her hafta ziyaret ettiğimiz için de bizleri tanıyorlar. Onların yüzündeki mutluluğu görmek dünyalara değer." diye konuştu.

Muhabir Yılbaşı Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Yeni Yıl 

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