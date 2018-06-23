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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Londralı Müslümanlar festivalde buluştu - LONDRA

Londralı Müslümanlar festivalde buluştu - LONDRA

- Festival alanından görüntüler - Konserden detaylar - Stantlardan görüntüler - Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nın ardından Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen festivalde bir araya geldiLONDRA (AA) - İngiltere ’nin başkenti Londra’da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nın ardından düzenlenen festivalde bir araya geldi.Kentin ünlü meydanı Trafalgar’da 13. kez gerçekleştirilen festival, kentin ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han'ın himayesinde gerçekleştirildi.
Festival kapsamında İslam dünyasının farklı coğrafyalarının yerel kültürel zenginlikleri sergilendi.Trafalgar Meydanı'na kurulan sahnede dans ve müzik gösterileri gerçekleştirilirken, alilerin etkinliğe çocukları ile katıldığı görüldü.
Festival kapsamında Londra polisi de stant açtı. Polis standında, ziyaretçilere gönüllü polis memurluğu ve polislik mesleğine girişle ilgili bilgi verildi.
Müslüman memurların görev aldığı görülen Londra polisinin standında nefret suçu kurbanlarının izlemesi gereken yolarla ilgili broşürler de ziyaretçilere dağıtıldı. Birleşik Krallık’ta yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8’ini teşkil ediyor. Başkent Londra'da da Müslümanlar 2011 nüfus sayımına göre 8,6 milyonluk nüfusun yüzde 13'ünü oluşturuyor.Başkent Londra’da önceki yıl yapılan yerel seçimlerde ilk kez bir Müslümanı belediye başkanı seçilmişti. Pakistan kökenli bir avukat olan Sadık Han, belediye başkanı olarak 2020'ye kadar görev yapacak.

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