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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Liselilerin ödüllü 'defans robotu' ABD'de yarışacak - AYDIN

Liselilerin ödüllü 'defans robotu' ABD'de yarışacak - AYDIN

Liselilerin ödüllü "defans robotu" ABD'de yarışacak - AYDIN - Liselilerin ödüllü "defans robotu" ABD'de yarışacak - Öğrencilerin Vali Köşger'e ziyaretinden genel ve detay görüntü - Öğrenci Selim Kuzucu'nun açıklamaları - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamalarıLiselilerin ödüllü "defans robotu" ABD'de yarışacak - Tasarladıkları robotla Çin'deki yarışmadan dereceyle dönen Aydın lı öğrenciler, ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyorAYDIN (AA) - Çin'deki robot yarışmasında madalya alan Aydın lı 14 liseliden oluşan "rOctopus 7134" takımı, bu kez ABD'deki dünya şampiyonasına katılacak.Çin'de 18 Mart'ta düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC) robot yarışmasında "Rookie All Star" ödülünü alan Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden 14 öğrencinin yer aldığı "rOctopus 7134" takımı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.Öğrenciler, aldıkları ödülü Vali Köşger ile paylaşıp ABD'deki yarışmalar için destek sözü aldı.Takımın başarısından dolayı tebrik eden Köşger, öğrencilerin Türkiye adına önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Öğrencilere her zaman destek olduklarını belirten Köşger, "Bu sözümüz Amerika'daki dünya şampiyonası için de geçerli. Biz çocuklarımızın her zaman yanındayız. Amerika'ya gidişleri için gerekli her türlü desteği veriyoruz." dedi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse de takımın, 16 - 24 Nisan'da ABD'de organize edilen dünya şampiyonasına hazırlandığını dile getirdi.Öğrencilerden Selim Kuzucu da Türk bayrağını Çin'de dalgalandırıp orada İstiklal Marşı'nı okumanın kendilerini çok gururlandırdığını aktararak, aynı başarıyı ABD'de de göstereceklerine inandığını vurguladı.Çin'de önemli ülkeleri geride bıraktıklarını aktaran Kuzucu, tasarladıkları "defans robotu" ile rakip takımların oyununu engellemeyi başardıklarını sözlerine ekledi.Vali Köşger, ziyaret anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Yarış Şampiyon Robot Yarışması Öğrenciler Dünya Şampiyonası 

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