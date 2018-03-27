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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Lise öğrencilerinden yetim çocuklara kitaplık - GAZİANTEP İzle

Lise öğrencilerinden yetim çocuklara kitaplık - GAZİANTEP İzle



: - Kütüphaneden görüntüler - Öğrencilerin açıklamaları - Proje sorumlusunun açıklaması - Kitap hediye edilen çocuğun açıklamasıLise öğrencilerinden yetim çocuklara kitaplık - Gaziantep 'te lise öğrencileri, Bülbülzade Vakfı öncülüğünde yürütülen "Benim Evim Kütüphanem Projesi" kapsamında yetim çocuklar için kitaplıklar oluşturuyor - Öğrenciler, büyük bir azimle topladıkları eserleri yetimlerin evlerine kadar götürerek kitaplıklara elleriyle yerleştiriyor - Gönüllü öğrencilerden Çembertaş: - "Başta okul arkadaşlarımız olmak üzere çevremizdeki herkesten kitap toplamaya başladık. Çocukların ufkunun açılması için topladık" - Proje koordinatörü Taş: - "Toplamda 100 aileye kitaplık ve kitap dağıtacağız"GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep 'te lise öğrencileri, Bülbülzade Eğitim, Sağlık ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yürütülen "Benim Evim Kütüphanem Projesi" kapsamında yetim çocuklar için kitaplıklar kuruyor.Lise öğrencisi 37 genç, proje kapsamında topladıkları kitapları yetimlerin evlerine kadar götürerek elleriyle kitaplıklara yerleştiriyor.Kampanyaya destek veren 12. sınıf öğrencisi Binevş Çembertaş, yetim çocuklara yardım etmek istediklerini söyledi.

Projenin 2 ay önce başladığını dile getiren Çembertaş, "Başta okul arkadaşlarımız olmak üzere, çevremizdeki herkesten kitap toplamaya başladık. Çocukların ufkunun açılması için test kitapları, çocuk kitapları topladık. Ayrıca ileride okumaları için romanlar da var. İnsanlar çok güzel tepkiler veriyor. Çok kitap getirenlere şaşırdım. İnsanların kalplerine dokunmak çok güzel." dedi.
Elif Kaçar da 12. sınıf öğrencisi olduğunu, çocuklara destek olmak için kitap projesi başlattıklarını kaydetti.
Arkadaşları ve öğretmenleri başta olmak üzere çevrelerindeki herkesin projeye destek olduğunu aktaran Kaçar, "Öğretmenlerimin çok desteği oldu. Roman, hikaye topladık. Yardım etmek çok güzel bir duygu. İnsanlar birbirine yardım ettikçe, mutluluk artıyor. Biz de bu projenin içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Herkesi kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.
- "100 aileye kitaplık ve kitap dağıtacağız"Proje koordinatörü Fatma Taş ise duyarlılığı ve farkındalığı artırmak adına kitap projesi başlattıklarını belirtti.
Okuma alışkanlığını artırmak istediklerine dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:" Gaziantep 'te ve Türkiye'de okuma alışkanlığı ile ilgili sıkıntılar var. Okullarda birçok proje yapılıyor. Biz bunu farklı hale getirmek, yetim çocukların kendilerini geliştirmeleri için bir proje üretmek istedik. 2 ay önce 17'si kız 37 lise öğrencisiyle çalışmalara başladık. Çocuklar, okul, dernek çevresi olmak üzere akraba eş, dost herkesten kitap topluyorlar. İki binin üzerinde kitap topladık. İlkokuldan lise seviyesine kadar kitapları ayrıştırdık. Eğitime, okuma alışkanlığına önem veren, ihtiyacı olan aileleri tespit ettik. Toplamda 100 aileye kitaplık ve kitap dağıtacağız. Bu kampanyaya, kitaplıkları yaptırmak için maddi olarak destek verebilirler. Kitap bağışında bulunabilirler."Evine kitaplık kurulan Emine Yalçın da ortaokul öğrencisi olduğunu belirterek, "Geçirdiğim trafik kazasından sonra yürüyemediğim için okula gidemiyorum ama evde eğitim alıyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Bugün bana çok kitap getirdiler, hepsini okuyacağım. İleride doktor olacağım." ifadelerini kullandı.

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