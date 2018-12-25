Lise öğrencilerinden semazen grubu - TOKAT Haberi

: - Okul dış görüntüsü - Semazenlerden detaylar - Semazenlerin sema yapması Detaylar - Okul müdürü Karslı ile röportaj - Semazenlerden akbaş ile röportaj TOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesinde 4 lise öğrencisinden oluşan semazen grubu, 2 yıldır yaklaşık 50 gösteride görev aldı.Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi idaresi, 3 yıl önce okulda bir semazen grubu oluşturma kararı aldı. Sivas'tan bir öğretici ile anlaşılmasının ardından haftanın bir günü, öğrencilerden gönüllü olanlara eğitim verilmeye başlandı.Yaklaşık bir yıl süren eğitim sonucunda öğrencilerinden Mikail Akbaş, İbrahim Erdoğan, Bilal Aydoğdu ve Hüseyin Yiğit'ten oluşan "Genç Mevlevi Semazen Grubu" isimli grup kuruldu.Aradan geçen iki yılda ilçede yaklaşık 50 programa katılan genç semazenlerin gösterileri, ilgiyle takip ediliyor.Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ümit Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyiliğin, doğruluğun ve hoşgörünün sembolü Hz. Mevlana'yı anlamak ve anlatmak için okullarında semazen grubu oluşturulduğunu söyledi.
Semazen gruplarının birçok etkinlikte sahne aldığını belirten Karslı, "Bu hafta bir anaokulu ile ilkokulu ziyaret ediyoruz. Okullarımızda gösteri yaptıktan sonra oradaki çocukların semayı çok beğendiklerini, velilerine bunu söylediklerini duyuyoruz." dedi. Gösterileriyle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Karslı, şunları kaydetti:"İlk zamanlar bize bu işin zor olduğunu, yapamayacağımızı söylediler. 'Çocukların başı döner, birçok sorun olur' dediler ama öğrencilerimiz yılmadı. Bir yıl boyunca üstün gayret sarf ettiler. Bunun sonucunda da grubumuz oluştu ve 2 yıldır hizmetlerimiz devam ediyor." - "Böyle bir ilgi beklemiyorduk"Sema grubu üyelerinden Mikail Akbaş ise ilk başlarda biraz zorlandıklarını, başlarının döndüğünü, midelerinin bulandığını anlattı.Zamanla bu sorunlarının geçtiğine işaret eden Akbaş, "Yapa yapa alıştık. Bir yıl boyunca haftada bir gün yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda bu hale geldik. Böyle bir ilgi beklemiyorduk. Tokat çevresindeki ilk semazen grubuyuz." ifadelerini kullandı.Gösteriyi izleyenlerden Bedrettin Kaya da sema gösterisinden memnun olduklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız semazenlere oldukça ilgi gösteriyor. Bizim çocuğumuz da akşam eve geldiğinde çok etkilendiğini, sevdiğini söyledi.
Okul idarecilerini tebrik ediyorum. İlçemizde böyle bir semazen grubunun olması güzel. Grubumuzun birçok gösterisine gittim." diye konuştu.