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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Lise öğrencilerinden Afrin koreografisi - BALIKESİR

Lise öğrencilerinden Afrin koreografisi - BALIKESİR

- Öğrencilerin koreografi çalışmasından yerden ve havadan görüntüler - Genel detaylarLise öğrencilerinden Afrin koreografisi - Balıkesir 'de bir lisenin öğrencileri, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için "Afrin koreografisi" oluşturduBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'de bir lisenin öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na "Afrin koreografisi"yle destek verdi.İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesinde eğitim gören 300 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için okul bahçesinde, Çanakkale Türküsü eşliğinde, Türkiye haritası içinde "Afrin" yazısı oluşturdu ve 24 metrekarelik Türk bayrağı açtı.İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da okuyan öğrenciler, koreografiyi "İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi'nden Afrin'deki Mehmetçiklerimize selam olsun." diyerek tamamladı.Etkinliği hazırlayan öğrencilerden 11/D sınıfından Yahya Kemal Harmankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmayla her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümüne istinaden koreografiyi yaparken Çanakkale Türküsü'nü seslendirmeyi uygun bulduklarını ifade eden Harmankaya, "Bu sembolik çalışma, her zaman ve daima devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü içindir. Savaşın kartalı, barışın güvercini olan kahraman ordumuzun yanında olacağımızı göstermek istedik. Kahraman ordumuzu kutluyor, Türk gençliği olarak maddi ve manevi bütün varlığımızla yanında olduğumuzu bildiriyoruz." diye konuştu.

Aritas Muhabir Akkale Öğrenciler Okul Bahçesi 

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