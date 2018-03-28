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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Limon ağaçlı kütüphane' - GÜMÜŞHANE

'Limon ağaçlı kütüphane' - GÜMÜŞHANE

"Limon ağaçlı kütüphane" - GÜMÜŞHANE - İl halk kütüphanesinden detaylar - Kütüphane içinden detaylar - Limon ağacından detaylar - Kütüphanedeki görevli Sıkı Gül'ün röportajı - Ziyaretçi Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Kat'ın röportajı - Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi Müdürü Sümmani Akhan'ın röportajı - Ağaç ve kitaplardan detaylarGÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Gümüşhane İl Halk Kütüphanesindeki yaklaşık 50 yaşındaki limon ağacı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gümüşhane 'ye yaklaşık 50 yıl önce atanan bir polis memurunun evinde bakamadığı için Karaer Mahallesi'ndeki İl Halk Kütüphanesi'ne bıraktığı limon ağacı zaman içinde büyüdü.Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki 3 katlı binanın içinde 22 metre yüksekliğe ulaşarak dalları içeri doğru kıvrılan ağaç, ziyaretçilere farklı bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor.Büyüyüp serpilmesi dolayısıyla zaman zaman görevlilerce budanarak daha da uzaması önlenen ve bakımı yapılan limon ağacı belirli dönemlerde meyve veriyor.Kütüphanedeki limon ağacının meyvelerini ziyaretçilerin dilediklerinde almasına izin veriliyor. Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi Müdürü Sümmani Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, limon ağacının kütüphanenin zemininin toprak olduğu dönemde kentten tayin nedeniyle ayrılan bir polis memurunca kütüphaneye bırakıldığını söyledi.

Ağacın kütüphane içine dikilerek yaşatıldığını aktaran Akhan, "Limon ağacı binanın ışık alması dolayısıyla bina içerisinde serpilmiş ve büyümüş. Sanıyorum kapalı alandaki en büyük limon ağacı özelliğini taşıyor. Son yıllarda biraz meyve verimi düşmüş olsa da her yıl meyvesi olur." dedi.
Akhan, limon ağacını, her yıl bakımını düzenli yaparak yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, bazı kişilerin sadece limon ağacını görmek için dahi kütüphaneyi ziyaret ettiğini anlattı.Kütüphane içerisinde limon ağacının ilgi çekici olduğuna işaret eden Akhan, "Ziyaretçilerimizden sürekli limon ağacı ile ilgili sorularla karşılaşıyoruz. Limon ağacı kütüphanemizle özdeşleşerek bizim bir sembolümüz haline geldi. Ağaçtaki limonları daha çok okuyucular alıyor. Biz onlara bu manada bir kısıtlama koymuyoruz. Kütüphanemize farklı bir hava katıyor." diye konuştu.
Akhan, ziyaretçilerin limon ağacı önünde özçekim yapmayı ihmal etmediklerini sözlerine ekledi. - "Kitap okurken kendimizi bahçede gibi hissediyoruz" Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Kat da ders çalışmak ve kendini geliştirmek maksadıyla sık sık kütüphaneyi kullandığını söyledi.

Kütüphaneyi ilk ziyaret ettiği sırada limon ağacını gördüğünde şaşırdığını ifade eden Kat, "Limon ağacının burada olması içeriye ferah bir koku veriyor. İç açan bir kokusu var. Çiçek açtığı zaman içimizi açıyor. Kitap okurken kendimizi bahçede gibi hissediyoruz. Limonları bazen alıp evimize götürdüğümüz oluyor." dedi.
Kütüphanede 30 yılı aşkın süredir görev yapan Sıtkı Gül ise limon ağacının uzun yıllar kütüphane içinde yer aldığını aktardı.Limon ağacının kütüphane içinde farklı bir doğal güzellik sunduğuna işaret eden Gül, "1968 yılından beridir bu ağaç burada. Limonlarını misafirlerimiz ve öğrenciler alıyor. Budamayı kendi çapımızda biz yapıyoruz. Ziyaretçilerce enteresan karşılanıyor. Çalışma ortamımız daha rahat oluyor. Okuyucu için farklı bir ortam sunuyor." dedi.

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