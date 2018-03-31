Leyleklerin yuva telaşı

-Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şükrü Arslan röp



( MUĞLA )- Gökova Körfezi’nin kıyısında yer alan Akçapınar Mahallesi’nin göçer sakinleri leylekler yuva telaşına düştü- Dişiler yuvada beklerken, erkekler yuvaya sürekli çalı çırpı taşıyor MUĞLA



- Baharın müjdecisi leylekler yüzyıllardır mekan tuttukları Ula’nın Akçapınar Mahallesine gelmeye başladı.

Afrika’dan Muğla’ya uzanan uzun bir uçuş gerçekleştiren leyleklerde bu yıl sayılarda artış gözlendi. 10 yıl öncesine kadar sayıları 300’leri aşan leylekler, elektrik tellerinde yavrularını telef etmeye başlayınca sayıları 10’lara kadar düşmüştü. Köy muhtarının elektrik tellerini korumaya aldırması ve leylek yuvalarını elektrik direklerinden uzaklaştırmasının ardından leylek sayısı her geçen yıl artarak bu yıl şu ana kadar 30-35 çift leylek geldiği öğrenildi. Gökova Körfezi’nin kıyısında yer alan Akçapınar Mahallesi’nin göçer sakinleri havaların ısınması ile birlikte önce dişiler, ardından erkekler ağaç direklerdeki yuvalarında hummalı bir çalışma içine girdiler. Bir yandan çiftleşen, diğer taraftan yuvalarını tamir eden leylekler, kullanılmayan beton direklerdeki çalı çırpıyı yeni yuvalarına taşıyor. Dişi leylekler zamanlarının tamamını yuvada kuluçka döneminde geçirirken, erkek leylekler hem yuva için çalı çırpı topluyor, hem de eşinin yemek ihtiyacını karşılıyor. Akçapınar Mahalle Muhtarı Şükrü Arslan, “Yüzyıllardır Gökova Akçapınar köyüne baharın bir simgesi olan leyleklerimiz bu sene biraz fazla geldi. Bunun nedeni de daha önceden elektrik tellerimizin çıplak olması, leyleklerin burada yavrulama döneminde uçuş antrenmanında tellere çarpan acemi yavrular telef oluyordu. Biz bunu Akçapınar Muhtarı olarak Aydem (Aydın, Denizli, Muğla Elektrik Dağıtım) tarafından proje yaptırdım. Konuyu Ula Kaymakamımıza arz ettim ve o da devreye girdi. Kabloları, leylekleri koruma amaçlı tek kabloya çevirdik. Bu da bizi mutlu etti. Leylek yavrularının uçuş modunda tellere çarpmadığını görüyoruz ve bu sene biraz fazla geldi baharın simgesi olan leyleklerimiz” dedi.



