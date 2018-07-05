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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Leylekler Vadisi'nde yavrular büyük göçe hazırlanıyor - KONYA İzle

Leylekler Vadisi'nde yavrular büyük göçe hazırlanıyor - KONYA İzle

- Kuş gözlem platformundan leyleklerin yuvalardaki fotoğraflarını çeken fotoğraf tutkunlarından görüntü - Uçuş talimlerine başlayan bazı yavru leyleklerin gökyüzündeki uçuşu - Leylekler Vadisi'nden genel görüntüler - Yuvalardaki yavruların beslenimi - Kanat çırpan yavru leylekler - Beyşehir Belediyesi'nin kurduğu canlı yayın kameraları - Yuvalar arasında gezinerek en güzel kareye yakalamak için mesai yapan fotoğrafçılar - Beyşehir Fotoğraf Toplululuğu (BEYFOT)Başkanı Seyit Konya lı röp. - Fotoğrafçı Mustafa Varol röp. - Kuş gözlem platformu ve üzerinde çalışan fotoğrafçılar - Fotoğrafçıların yüksek kayalıkların üzerinde el ele verip tutunarak çektiği zorlu günbatımı mesaisiKONYA (AA) - ABDULHAMİT YAŞAR - Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birisinin bulunduğu Konya 'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi'nde, yaz mevsiminin gelmesiyle büyüyen ve yuvalarda kanat çırpmaya başlayan yavrular, büyük göç öncesi antrenman uçuşlarına başladı.
Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki alanda ardıç ağaçlarının üzerinde bulunan leylek yuvalarında, yavruların büyümesi ile canlılık ve hareketlilik arttı.Dünyaya gözlerini açtıkları bahar döneminde yuvalara besin taşıyan ebeveynleri sayesinde kısa süre içerisinde büyüyüp gelişen yavrular, renkli görüntüler oluşturuyor.Beyşehir Belediyesi'nin alanda kurduğu canlı yayın kameralarıyla yavru leylekler internet ortamından da izlenebiliyor. Mezarlık bölgesindeki ağaçların üzerindeki yuvaların bazılarında 2, bazılarında ise 3 ya da 4 yavru leylek gözlenebiliyor.Yavru leylekler, ağustos sonunda yaşanacak büyük göç öncesi annelerinin de desteğiyle antrenman uçuşlarına başladı.
Ebeveynleriyle gökyüzünde kanat çırpmaya başlayan, hem uçmayı hem de beslenmeyi öğrenen yavrular, uçuş talimlerinin ardından yaz mevsimi sonunda daha sıcak ülkelere göç edecek. - Fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisiKoloniye katılan yeni yavrularda yoğunluğun yaşandığı Leylekler Vadisi'ne bugünlerde fotoğrafçıların da ilgisi artıyor. Fotoğraf tutkunları, ardıç ağaçlarının altında ve vadide kurulan Beyşehir Gölü Milli Parkı Kuş Gözlem Platformu üzerine çıkarak, yuvalardan en güzel kareyi objektiflere yansıtabilmek için deklanşöre basıyor.Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konya lı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavruların büyüyüp uçuşa hazırlandığı dönemde fotoğrafçı arkadaşları ile vadiye geldiklerini söyledi.

- "Hem küçük hem de büyük yavrular gördük"Yavruların büyüdüğünü ve uçmaya hazırlandığını dile getiren Konya lı, şöyle devam etti:"Yavruların kanat çırpmaya başladıklarını gözlemledik. Anneleri meşakkatli bir sezonun sonunda yavrularını büyütmüş. Burada çekimler yaparken, mezarlık diplerinde bazı kuş iskeletleri de gördük. Muhtemelen yuvadan düşen yavrular, yabani hayvanlara yem olmuş. Ama şu an yuvada gördüklerimiz çok sağlıklılar. Bu yıl ilginç olanı; hem küçük hem de büyük yavrular gördük. Galiba yavrulama zamanında sapmalar olmuş. Hala yuvasını tamir eden leylekler var. Onlar da yavruları büyütmeye çalışıyorlar."Fotoğraf sanatçısı Mustafa Varol da öğretmenlik mesleğini sürdürürken en büyük tutkusunun, yaşadığı bölgenin doğal güzellikleri ile kuş yaşamını fotoğraflamak olduğunu dile getirdi.Leylekler Vadisi'nde yine harika bir manzara ile karşılaştıklarını anlatan Varol, "Her yaş grubundan leylekleri bir arada görebiliyoruz. Leylek ailelerinin tüm fertlerini izlemek, fotoğraflamak çok keyifli. Yavrular şu anda büyüme aşamasındalar. Çok güzel bir manzara var." ifadelerini kullandı.

Canlı Yayın Yavru Leylek Yabani Hayvanlar Büyük Göç Öğretmenlik 

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