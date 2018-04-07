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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Leylek apartmanı sakinleri havadan görüntüledi İzle

Leylek apartmanı sakinleri havadan görüntüledi İzle

-Drone ile leyleklerin yuvalarının çekilmesi

Yabancı Turist Sonbahar Hayvan 

--Genel ve detay

( ANKARA - ÖZEL) ANKARA

- Baharın müjdecisi leylekler Afrika'dan Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı.
Kızılcahamam'da leylek apartmanı olarak bilinen bölgedeki leylek yuvaları İHA tarafından havadan görüntülendi. Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leyleklerin, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye’ye gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da mart ayının ilk haftasında Kızılcahamam gibi kuluçka dönemini geçirecekleri ilçelere ulaşmaya başladı.
Kızılcahamam da kuluçka zamanın geçirecek leylekler, sonbaharda tekrar yola çıkıp sıcak bölgelere göç edecek. Bir işadamı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan Leylek apartmanı olarak bilinen bölgede yaklaşık 20 leylek yuva yaptı. Leylek apartmanında 13 metre boyunda 32 tane direği leylekler yuva yapıyor. 35 günlük kuluçka dönemi geçirecek leylekler, başta hayvanseverler olmak üzere kuş gözlemcilerinin yanı sıra bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere, seyir zevki nedeniyle yüzleri güldürüyor.(ÖÇ-BC -
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