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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
KYK yurtlarında kalan 650 öğrenci, Konya'da

KYK yurtlarında kalan 650 öğrenci, Konya'da

- "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi" etkinlikleri - KYK yurtlarında kalan 650 öğrenci Konya 'da - KYKyurdunda kalan öğrencilerin Kelebekler Vadisi'ni gezmesi - Konya Mevlana Meydanı'nda toplu fotoğraf çekimi - KYK Eğitim Dairesi Başkanı Oktay Mahşer ile röportajKYK yurtlarında kalan 650 öğrenci Konya 'da - Türkiye'nin 37 ilindeki KYK yurdunda kalan 650 üniversite öğrencisi, "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi" etkinlikleri kapsamında Konya 'yı ziyaret ettiKONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi" etkinlikleri kapsamında Konya 'ya gelen 37 ilden 650 üniversite öğrencisi, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.Mevlana Müzesi ve Kelebekler Vadisi'ni ziyaret eden öğrenciler, mekanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.KYK Eğitim Dairesi Başkanı Oktay Mahşer, Mevlana Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak 780 yurdumuzda 650 binden fazla öğrencimizi misafir ediyoruz. Aziz milletimizin devletimize emanet ettiği gençleri geleceğe hazırlamak için devletimiz ve hükümetimiz her türlü imkanı seferber ediyor." dedi.
KYK yurtlarında düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere en çok katılım sağlayan öğrenciler arasından kura yoluyla seçilenlerin "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi"ne katıldığını belirten Mahşer, Türkiye'nin tarih ve medeniyet mirasıyla gençleri buluşturmayı çok önemli bir görev olarak gördüklerini söyledi.

Sadece yurt içi değil yurt dışı gezileri de düzenlediklerini dile getiren Mahşer, "Şimdiye kadar çok sayıda ülkeye gezi düzenledik. Geçen yıl gençlerimizi Balkanlara ve Kudüs'e götürdük. Allah nasip ederse yıl sonunda da Özbekistan ziyaretimiz olacak." diye konuştu.
Öğrenciler ise Konya 'da bulunmaktan ve organizasyona katılmaktan mutlu olduklarını ifade etti.
Gezi kapsamında Şems - i Tebrizi Türbesi, Şerafettin Camisi, İplikçi Camisi, Alaaddin Tepesi, Aziziye Camisi, Kelebekler Vadisi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni ziyaret eden öğrenciler, Mevlana Kültür Merkezi'nde izleyecekleri sema gösterisinin ardından Konya 'dan ayrılacak.

Yurt Dışı Hatıra Fotoğrafı Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Basın Mensupları 

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