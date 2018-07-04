Kuzu "Lokum"a evde bebek gibi bakım - ORDU - Kuzu lokumdan görüntü - Kuzunun biberondan süt içmesi - Kuzunun eve girmesi - Kuzunun evdeki görüntüler - Kuzuyu sevmeleri - Abdulkadir - Seyhan Yirmibeşoğlu çifti ile röportaj - Kuzuya bez sarılması - Kuzunun evde bir şeyler yemesiKuzu "Lokum"a evde bebek gibi bakım - Ordu 'da arıcılıkla uğraşan Abdulkadir ve Seyhan Yirmibeşoğlu çifti, 6 ay önce yayladan getirdikleri ve "Lokum" adını verdikleri kuzuya evlerinde bebek gibi bakıyor - Abdulkadir Yirmibeşoğlu: - "Bir çocuğun bakımı nasılsa biz de kuzuya o şekilde bakıyoruz. Kuzunun bakımı bir bebeğinkinden farksız" - Seyhan Yirmibeşoğlu: - "Biz onu evladımız gibi görüyoruz. Kesinlikle yanımızdan ayırmıyoruz. Ara sıra sıcak suyla banyosunu kendi elimizle yaptırıyoruz"ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu 'da arıcılıkla uğraşan Abdulkadir ve Seyhan Yirmibeşoğlu çifti, 6 ay önce aldıkları kuzuya evlerinde bakıyor.Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde, evlerinde kuzu beslemek isteyen Yirmibeşoğlu çifti, Çambaşı Yaylası'ndan aldıkları ve "Lokum" adını verdikleri kuzuya evlerinde bakmaya başladı. Kısa sürede evin neşesi haline gelen "Lokum"u bebek beziyle bezleyip süt ve krakerle besleyen Yirmibeşoğlu çifti, kuzunun temizliğini ve veteriner kontrollerini de ihmal etmiyor.Yaklaşık 12 yıllık evli olan çift, günün büyük bölümünü evde besledikleri kuzuyla geçiriyor.Abdulkadir Yirmibeşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bir çocuğun bakımı nasılsa biz de kuzuya o şekilde bakıyoruz. Kuzunun bakımı bir bebeğinkinden farksız. Misafirliğe gittiğimiz zaman bile yanımızda götürüyoruz. Yanımızdan hiç ayırmıyoruz." dedi. Kuzunun zaman zaman kendileri ile televizyon bile izlediğini ifade eden Yirmibeşoğlu, "Kuzu evimizin neşesi oldu. Bir gün kendisinden nasıl ayrılacağız, bilemiyoruz. Şimdiden kara kara onu düşünüyoruz." diye konuştu. Abdulkadir Yirmibeşoğlu, insanların tepkilerinin çok olumlu olduğunu, komşularının ve çocukların eve gelerek kuzuyu sevdiklerini söyledi.
- "Biz onu evladımız gibi görüyoruz"Seyhan Yirmibeşoğlu ise kuzuyu aldıklarında henüz bir haftalık olduğunu ifade etti. Kuzuyu eve getirdikten sonra ona bebek gibi baktıklarını anlatan Yirmibeşoğlu, şöyle devam etti:"Biz onu evladımız gibi görüyoruz. Kesinlikle yanımızdan ayırmıyoruz. Ara sıra sıcak suyla banyosunu kendi elimizle yaptırıyoruz. Kuzuyla aynı yemek masasını dahi paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince kendisini doğal ortamından da mahrum bırakmamaya çalışıyoruz. Artık o bize çok alıştı. Nereye gitsek peşimizden gelmek istiyor."Yirmibeşoğlu, "Lokum"un ramazan ayında kendilerini sahura kaldırdığını, sabahları da yatağa gelerek kendilerini uyandırdığını belirterek, "Biz ondan hiç ayrılmak istemiyoruz çünkü biz Lokum'u çok sevdik." dedi. Seyhan Yirmibeşoğlu, hayvan sevgisinin çok başka olduğunu, televizyonlardan hayvanlara yapılan işkenceleri gördüklerinde çok üzüldüklerini sözlerine ekledi.