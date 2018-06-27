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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzey Şehir projesinde kura heyecanı - GAZİANTEP

Kuzey Şehir projesinde kura heyecanı - GAZİANTEP

- Kura çekimlerinin yapıldığı salondan detaylar - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Toprak'ın konuşması - Kura çekilmesi - TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik'in konuşması - Ev kazanan vatandaşın konuşması - Türkiye'nin en büyük konut projesi olan, Gaziantep 'te 8,5 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilen projenin 1. etabında, yapımı tamamlanan 913 konutun hak sahipleri belirlendiGAZİANTEP (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Gaziantep 'te 8,5 milyon metrekare alanda hayata geçirilen Kuzey Şehir projesinin 1. etabında, yapımı tamamlanan 913 konutun hak sahipleri belirlendi.Yaklaşık 200 bin kişinin ikamet edeceği Kuzey Şehir'in 1. etabındaki 913 konut için Şahinbey Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı.Törende konuşan TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, Gaziantep 'e özgü bir proje yaptıklarını ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Kuzey Şehir projesinin, hem şehir plancılığı hem de şehircilik açısından önemli olduğunu ifade eden Çelik, "Bugün burada hak sahibi olamayan vatandaşlarımız sakın üzülmesinler. Gaziantep 'te herkes konut sahibi olacak ve bunun için hep beraber çalışacağız. Bu konuda Gaziantep gerçekten Türkiye'de öncü bir şehir oldu." dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak da, kurum olarak kentte bulunan her vatandaşın konut sahibi olması için canla başla çalıştıklarını vurguladı.Kira fiyatlarından herkesin rahatsız olduğunu ve bunun farkında olduklarını belirten Toprak, "Bunun çözümü için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Bir yandan kendi öz kaynaklarımızla konutlar yapıyor, bir yandan ise TOKİ ile iş birliği içinde Kuzey Şehir projesini başlattık. Bu proje, şehrimiz açısında çok önemli." ifadesini kullandı.Önceliğin engelli ve emeklilere verildiği kurada vatandaşlar, başvuruda bulunduğu 2+1, 3+1 ve 4+1 evlerine kavuştu. Heyecanlı olduğu gözlenen hak sahiplerinden bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
TOKİ tarafından dünyada bir ilk olacak şekilde planlanan 50 bin konutluk proje, Gaziantep için özel olarak kurgulanan bir modelle tasarlandı. Mahalle kurgusunda geleneksel kent dokusunun elde edildiği, 2023 yılında tamamının bitmesi öngörülen şehir, Türkiye'deki 23 ilden daha büyük olacak.

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