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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kuzey Kıbrıs yemekleri tanıtıldı - BAKÜ

Kuzey Kıbrıs yemekleri tanıtıldı - BAKÜ

- Düzenlenen etkinlikten detaylar - KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile röportaj - Mormenekşe Köyü Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay ile röportaj Bakü 'de Kuzey Kıbrıs yemekleri tanıtıldıBAKÜ (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de Kıbrıs Türk kültürüne ait yiyecekler tanıtıldı.KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda KKTC'li ve Azerbaycanlı kadın katıldı.
Etkinlikte, davetlilere, KKTC "Mormenekşe Köyü Çağdaş Kadınlar Derneği" üyelerinin hazırladığı yöresel yemekler ikram edildi. Azerbaycanlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Kıbrıs Türk kültürüne ait el işleri de sergilendi.KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıslı ve Azerbaycanlı kadınları bir araya getirdiklerini söyledi.

İki ülke kadınlarının bu etkinlikte birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Turganer, Kıbrıs Türk kültürüne ait yemek ve el işlerini sergilediklerini kaydetti.
Turganer, "Azerbaycanlı kadınların ilgisi büyük oldu. Önemli olan iki ülke arasındaki dostluk köprüsünün daha da kuvvetlenmesi." şeklinde konuştu.
Mormenekşe Köyü Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay da Azerbaycanlı kadınlarla Kıbrıslı Türk kadınları arasında köprü oluşturmak istediklerini belirtti.

Muhabir Başkent Dostluk Köprüsü 

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