Kuyuya düşen köpek 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı - BURDUR
- Kurtarma çalışmasından detay görüntüleri - Yavru köpeğin kurtarılma anından detay görüntüleri - Yavru köpeğin anne köpek ile kavuşmasından detay görüntüleri - Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say'ın konuşması - AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz'ün konuşması - İtfaiye Çavuşu Mehmet Ali Ballak'ın konuşması Burdur 'da kuyuya düşen köpek 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Dört yavrusuyla çalışmaları izleyen anne köpeğin, kurtarılan yavrusunu uzun süre yaladığı görüldüBURDUR (AA) - Burdur 'da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı.Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Burdur Gölü kıyısında tarım arazisindeki sondaj kuyusuna yavru köpeğin düştüğünü fark eden mahalleli, yetkililerden yardım istedi.Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için sondaj kuyusunun yan tarafını kepçeyle kazdı.Sonuç alınamayınca paletli iş makinesiyle kazma işlemi sürdürüldü. Enkaz altı görüntüleme cihazı ve bir aparat yardımıyla bulunduğu yerden yukarıya çekilmek istenen köpeğe zarar verilebileceği düşüncesiyle çalışmalara gece ara verildi. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren başlatılan çalışmada, köpeği geliştirilen tel aparata bulunduğu yerde sıkıştırarak yukarıya çekti. Yaklaşık 12 saatlik çalışmayla kurtarılan köpeğin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.Dört yavrusuyla çalışmaları izleyen anne köpeğin, kurtarılan yavrusunu uzun süre yaladığı görüldü. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru köpeği kurtarmak için seferber olunduğunu belirtti. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kurtarma çalışmasından başarılı sonuç aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.İtfaiye Çavuşu Mehmet Ali Ballak ise 30 santim çapında sondaj kuyusuna sıkışan köpeğe zarar vermemek için adeta iğneyle kuyu kazdıklarını vurguladı.