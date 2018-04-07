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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Kütüphanede Bir Gece' etkinliği - İSTANBUL Video

'Kütüphanede Bir Gece' etkinliği - İSTANBUL Video

"Kütüphanede Bir Gece" etkinliği - İSTANBUL - Beyazıt Devlet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphanede Bir Gece" etkinliği - İstanbul Valisi Vasip Şahin'in konuşması - Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması - İskender Pala'nın konuşması - Hasan Kaçan'ın konuşması - Yavuz Bingöl'ün şarkı söylemesi - Etkinliğe katılan izleyiciler"Kütüphanede Bir Gece" etkinliği - İstanbul Valisi Şahin, İBB Başkanı Uysal ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, Beyazıt Devlet Kütüphanesindeki "Kütüphanede Bir Gece" etkinliğine katılarak, kitap tutkunlarıyla bir araya geldiİSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ''Kütüphanede Bir Gece'' etkinliğinde kitap tutkunlarıyla bir araya geldi.Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki etkinlikte konuşan Vali Şahin, Yavuz Bingöl'ün programda türkü söylemesinin ardından, ilkokulda geçirdiği bir anısını anlattı.Şahin, şunları kaydetti:"İlkokulda sınıfımızda bir arkadaş vardı. Onun da sesi çok güzeldi. O zamanlarda 'O ağacın altında' diye bir şarkı vardı o arkadaş çok güzel söylüyordu. Ben de güzel söylüyordum. Sırayla öğretmen şarkı söyletirken o şarkıyı ben de söyleyeyim dedim. Öğretmen 'istersen arkadaşın bir daha söylesin sonra sen söyle' dedi.
Sonradan ona hak verdim, doğru bir tespitti. Ben de daha söylemedim." dedi.
Mevlüt Uysal ise kendisinin ortaokul yıllarında bağlama öğrenmek için kursa başladığını anlatarak, "Köyde beni bağlamayla gören herkes 'Şu bağlamayı bir çal görelim' diyordu. Ben de bir iki turdan sonra çalmayı bıraktım o bağlama kursuna bir daha gitmedim ve o yeteneğimde ortadan kalkmış oldu. Ben iyi bir dinleyiciyim." diye konuştu.
Coşkun Yılmaz ise vali ve belediye başkanının çok yoğun programlarına rağmen böyle bir etkinliğe katıldığını belirterek, bu faaliyetlerin farkındalığını vurgulamak için onların burada bulunduğunu kaydetti.
Şahin ve Uysal kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulunurken, ders çalışan öğrencilerle de sohbet etti.Programa, sanatçı Beşir Ayvazoğlu, İskender Pala, Yavuz Bingöl ve Hasan Kaçan da katıldı.
Program, sabaha kadar devam edecek.

Belediye Başkanı Ders Çalış Kütüphane Öğretmen Öğrenciler 

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