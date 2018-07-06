Kütüklü tasarımları, evlerin vazgeçilmezi oldu - GAZİANTEP İzle
- Atölyeden detaylar - İnci Doğan Gider'in konuşması - Gider'in evde çalışması - Yapılan eşyalardan detaylarKütüklü tasarımları, evlerin vazgeçilmezi oldu - Gaziantep li bilgisayar operatörü İnci Doğan Gider, 18 yıllık mesleğini bırakıp, ayna, mumluk, avize, televizyon ünitesi gibi eşyalara çevirdiği kütükleri, doğadan bulduğu yosun, çiçek, ağaç ve kozalaklarla süslüyor - Tasarımcı İnci Doğan Gider: - "Doğada gördüğünüz her şeyden ilham alıyorsunuz. Seçtiğiniz kütük çok önemli. Sizi her yere yönlendirebiliyor. Bazen talepler üzerine yaptığımız şekiller oluyor" - "Nerede odun görsem gözüm orada oluyor. Acaba bundan ne yapabilirim diyorum. Doğa size her şeyi sunuyor. Baktıkça görüyorsunuz"GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep li bilgisayar operatörü İnci Doğan Gider, 18 yıldır sürdürdüğü mesleğini bırakıp, kütükleri çeşitli ev eşyalarına dönüştürmeye başladı. Kendisine küçük bir atölye kuran 39 yaşındaki Gider, sanayiden aldığı kütükleri temizleyip zımparaladıktan sonra doğadan bulduğu yosun, çiçek, ağaç ve kozalaklarla süslüyor.Yaklaşık 6 aydır "kütüksü şeyler" ismini verdiği tasarımlar yapan Gider, ayna, mumluk, avize, televizyon ünitesi gibi eşyaların yanı sıra hayal dünyasına göre tasarımlar yapıyor.Tasarımcı Gider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş hayatını bırakıp keyif aldığı bir işe başladığını söyledi.
Yaptığı sanatı kendisinin keşfettiğini anlatan Gider, "Daha önce hiç duyduğum, bildiğim bir şey değildi. Ben el becerim olduğunu da düşünmüyordum. Ek iş yapmalıyım dedim. Sonra kütükleri süslemek aklıma geldi. Zamanla kendimi geliştirip, tasarımlar yapmaya başladım." dedi. Yaptığı her eşyaya canlılık katmaya çalıştığına dikkati çeken Gider, şunları kaydetti:"Doğada gördüğünüz her şeyden ilham alıyorsunuz. Seçtiğiniz kütük çok önemli. Sizi her yere yönlendirebiliyor. Bazen talepler üzerine yaptığımız şekiller oluyor. Kahverengi bir kütük var, bunu neyle tamamlayabilirim diyorum. Kırmızı bir çiçek ya da beyaz çiçek oluyor, yeşilliklerle süslüyorum. Doğa birbirini tamamlıyor. Yaptığım her şeyin çok orijinal olması taraftarıyım. Mesela yaptığım evin çatısına kadar kozalaklarla süslüyorum. Teraryumlar, mumluklar çok revaçta. Elimden geldiği kadar her şeyi canlı kullanmaya çalışıyorum. Kütükleri objelere dönüştürdükten sonra yosun, mantar, çiçek, ağaç ve kozalaklarla süslüyorum. Nerede odun görsem gözüm orada oluyor. Acaba bundan ne yapabilirim diyorum. Doğa size her şeyi sunuyor. Baktıkça görüyorsunuz."Gider, çevresindekilerin yaptığı sanata çok şaşırdığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı"Çevremdeki çoğu insan seninle alakası olmayan bir şey diyorlar. Azimle her şeyi yaparsınız. Ben el becerimi, içimdeki cevheri ortaya çıkardım. Bazen kendi kendime ben mi yaptım diye soruyorum, inanamıyorum. Kütük sanatını tanıtmak istiyorum. Keşke herkesin elinde olsa da mutlu olduğu işi yapsa."