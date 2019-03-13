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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kutsi, çocuk orkestrayla konser verdi - MUĞLA

Kutsi, çocuk orkestrayla konser verdi - MUĞLA

- Kutsi'nin şarkı söylemesi - Konserden görüntüler - Çocuk orkestradan detaylar - Kutsi'nin kızıyla düet yapmasıKutsi, çocuk orkestrayla konser verdi - Bodrum'da, ilkokul yararına konser veren Kutsi, sahneye, okulun öğrencilerinin oluşturduğu orkestrayla çıktıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına konser veren Kutsi'ye, okulun öğrencilerinin oluşturduğu orkestra eşlik etti.Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, öğrenciler ve aileleri ile öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.Okulun çocuk orkestrası eşliğinde sevilen şarkılarını seslendiren Kutsi, kızıyla da düet yaptı. Kızına gitar çalarak eşlik eden sanatçı, birlikte şarkı söyledi.

Kutsi, konser boyunca sahnesini çocuklarla paylaştı.Kutsi, şarkı arasında yaptığı konuşmada, kızıyla ve çocuklarla sahne almanın kendisine büyük mutluluk ve heyecan verdiğini ifade etti.
Konserde ayrıca, müzik aleti çalmayı öğrenen çocuklar ayrı ayrı performans sergiledi.Çocuklarının enstrüman çalmasını heyecanla izleyen veliler, büyük keyif yaşadı.

Müzik Aleti Öğretmenler Öğretmen Forma Öğrenciler 

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