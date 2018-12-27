Kurtardığı yavru köpeğe sahip çıktı - VAN Haberi

: - Hayvan barınağına geliş - İçeriye giriş - Polis memuru Ökten ile röportaj - Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ekibi kabul - Emniyet Müdürü ile sohbet - Ökten ve ekip arkadaşlarına emniyet müdürünün plaket takdim Kurtardığı yavru köpeğe sahip çıktı - Van 'da dalgıç polis Burak Ökten, gölde donmak üzereyken buzları kırarak kurtardığı yavru köpeğe sahip çıktı - Burak Ökten: - " Ben sadece üşüdüm yoruldum ya da en büyük ihtimal suyun içerisinde bayılırdım ama beni ekibim çıkartırdı ama bir canı kaybedebilirdik "VAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesindeki sgölde donmak üzere olan köpek yavrusunu buzları kırarak kurtardıktan sonra ziyaret ederek sahiplendi.Bostaniçi Mahallesi'nde donmuş Sıhke Gölü'ne yiyecek aramak için giren köpek yavrusu, buzun kırılması sonucu suya düşmüş olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Burak Ökten, gölde buzları kırarak ilerleyip köpeğe ulaşmıştı.Soğuk ve açlıktan ölmek üzere olan köpeği sırtına alıp yüzerek kıyıya getiren Ökten, hayvanı veteriner hekimlere teslim etmiş köpek, kıyıda bekleyen veteriner tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedaviye alınmıştı.Yavru köpeği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gelerek ziyaret eden Ökten ve Sualtı Grup Amirliğinde görevli polisler, köpeğin durumu hakkında bilgi aldı.Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Ökten, köpeği kurtardığı için çok mutlu olduğu ifade ederek, Biz ekip olarak gitmiştik suya giren tektim evet ihbar üzerine geldik acele geldik. Böyle bir manzara beklemiyordum açıkçası geldiğimde kıyıdan içerde üç beş metre yeni girmiş bir hayvandır diye alıp geliriz dedim. Sandığımız gibi değilmiş olay yerine geldiğimizde göl kısmi buz tutmuş yavruda sanırsam geceden yiyecek aramak işçin kıyıdan 150 metre uzaklaştığını ve sabah saatlerinde güneşin erimesiyle yavru buzun ortasında kalınca dönememiş. Sırt üstü yüzerek gittim ulaşmam için buzları kırmam gerekti. Çok şükür görevimizi yerine getirdik. Yavruyu da gerçekten kaybetmek üzereyken çünkü yanına yetiştiğimde zor nefes alıyordu. İlk temas ettiğim zaman nabzı çok düşüktü çıkardık ve yine şanslıyız ki olay yerine 250 metre uzaklıktaki Van hayvan bakım evi veteriner arkadaşlarımıza teslim ettik. Sağ olsun onlarda geçeden beri ilgileniyorlar İnşallah sağlığına kavuşacak tekrar dan geldik ziyaret ettik. Yavru köpeği gördüm ve şaşırdım çok iyi toparlanmış ve iyiye gidiyor. Yarın tamamen iyileşeceğini söylediler veteriner hekimler bizde buradan şunu söylüyoruz. Van emniyeti olarak ve polsi dalgıçlar adına bu yavruyu sahipleneceğiz ve ismin ide “Buz” bırakacağız. Biz buzun kulübesini hazırladık yerini tam hazırladıktan sonra yarın gelip buzu alıp yeni yuvasına götüreceğiz. Adını buz bırakmamız önem arz ediyor çünkü buzun üstünden aldık ve su buz gibiydi. Bizde bu mücadeleci hayvana yakışacak ismin buz olacağını düşündük. Biz orada şişme botu şişirerek te girebilirdik ama acele edilmesi gereken bir durumdu. Ben sadece üşüdüm yoruldum yada en büyük ihtimal suyun içerisinde bayılırdım ama beni ekibim çıkartırdı ama bir canı kaybedebilirdik. Bu bir riskti bize düşende görevimizi en iyi şekilde yerine getirmekti. Girdik ve kurtardık çok mutluyuz.