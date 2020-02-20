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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Küre Dağlarının yaban hayatı fotokapanlarla görüntüleniyor

Küre Dağlarının yaban hayatı fotokapanlarla görüntüleniyor

yaban kedisi, yaban domuzu, karaca, boz ayı, kara leylek ve tilki fotokapan görüntüleri

( BARTIN )-Eşsiz görüntüler fotokapana yansıdı BARTIN

Şelale Akalan Çakal Hayvan Yaban Domuzu 


- Bartın'dan başlayarak Kastamonu'ya kadar uzanan Küre Dağları Milli Parkında, yaban hayatı fotokapan ile görüntüleniyor. Proje kapsamında yerleştirilen fotokapanlara son bir yılda yaban kedisi, yaban domuzu, karaca, boz ayı, kara leylek ve tilki yakalandı. Bartın ve Kastamonu sınırları içerisinde yer alan ve yüzlerce hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Küre Dağlarında proje kapsamında yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatının izlenmesine devam edildi. “Küre Dağları Milli Parkının Fauna Çeşitliliğinin Arşivlenmesi Projesi” kapsamında yerleştirilen fotokapanlara son bir yılda yaban kedisi, yaban domuzu, karaca, boz ayı, kara leylek ve tilki yakalandı. Küre Dağları Milli Parkında da, fotokapanların kurulmasından bu yana çok sayıda yaban görüntüsü takıldı. Boz ayı, çakal, yaban kedisi, karaca, domuzun yanı sıra su samuru da görüntülere yansıyanlar arasında yer aldı. Bir boz ayının ağaçta kendisini kaşıması en ilgi çeken görüntüler arasında yer aldı. Doğal güzelliği, kanyonları, şelaleleri ve yaylaları ile turistlere görsel şölen sunan Küre Dağları Milli Parkında yetkililer fotokapanlar sayesinde alandaki türlerin envanterini çıkartıyor.
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