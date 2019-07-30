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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kurbanlıkları yıkayarak satışa hazırlıyorlar - MUŞ İzle

Kurbanlıkları yıkayarak satışa hazırlıyorlar - MUŞ İzle

- Koyunların suya atlaması - Besicilerin şampuanla Karası Nehrinde koyunları yıkaması - Detaylar - Besicilik yapan Yavuz Tektimur’un konuşmasıKurbanlıkları yıkayarak satışa hazırlıyorlar - Muş 'ta besiciler, Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarmayı düşündükleri küçükbaş hayvanlarını, temiz ve bakımlı görünmesi için Karasu Nehri'nde yıkıyorMUŞ (AA) - Muş 'ta besiciler, küçükbaş hayvanlarını Kurban Bayramı öncesinde Karasu Nehri'nde temizleyip, tüm bakımlarını yaptıktan sonra pazarlarda satışa hazır hale getiriyor. Muş 'ta, Kurban Bayramı öncesi besicilerin kurbanlık telaşı başladı.
Havaların ısınmasıyla daha iyi beslenmeleri için yaylalara çıkardıkları kurbanlıkları kent merkezine getiren besiciler, hayvanları alıcılarının karşısına temiz ve bakımlı çıkarmak amacıyla Karasu Nehri'nde yıkıyor.Besiciler, yünlerinin parlak görünmesini sağladıkları kurbanlıkların diğer bakımlarını da yaptırarak satış için batıdaki büyük şehirlere götürüyor. Muş 'ta besicilik yapan Yavuz Tektimur da traktörlerle Karasu Nehri'ne getirdiği koyunları, kardeşlerinin yardımıyla tek tek şampuanla yıkayıp satışa hazır hale getiriyor.Kurban Bayramı öncesi pazarlarda satışa çıkaracakları hayvanların bakımlı görünmesi içi bu işlemleri yaptığını anlatan Tektimur, şunları kaydetti:"Her Kurban Bayramı öncesi satışa çıkaracağımız hayvanları batı illerine sevk etmeden önce Karasu Nehri'nde yıkıyoruz. Sıcak havalarda hem koyunlarımız serinliyor hem de yünleri parlak ve bakımlı görünüyor. Hayvanları hastalıktan da koruyor. Alıcılar da her zaman temiz hayvanı tercih ediyor. Hayvan ne kadar etli olursa olsun temiz görünmediği zaman tercih edilmiyor. Müşteri de iyi bakılmamış imajıyla yaklaşıyor. Hayvanlar temiz olduğunda satıcı için büyük bir avantaj oluyor."Karasu nehrinde koyunları yıkayan Mazlum Tektimur da bayrama az kaldığını, satış için götürecekleri kurbanlıkları nehirde yıkayarak daha bakımlı görünmelerini sağlamaya çalıştıklarını aktardı.Tektimur, koyunları yıkarken hem serinlediklerini hem de eğlenceli zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Hastalık Hayvan 

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