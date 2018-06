Kur'an kurslarında hayvan sevgisi aşılanıyor

-Semih İğdigül'ün çocuklara hayvan sevgisi eğitimi vermesi

-Çocukların hepsinin farkındalık için ellerini kaldırması

-Erdemli İlçe Müftüsü ile röportaj

-Semih İğdigül ile röportaj

-Projeye maddi destek olan iş adamı Tayyar Yeşilyurt ile röportaj



( MERSİN )- Mersin'de hayvan sevgisi ve hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak için "Onlar da can, birlikte yaşam" projesi kapsamında camideki Kur'an kursu öğrencilerine ilk eğitim verildi MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen bir proje ile cami ve yaz Kur'an kurslarındaki eğitimlere katılan çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. Erdemli İlçe Müftülüğü, Hayvan Hakları Savunucusu Semih İğdigül ve İş Adamı Tayyar Yeşilyurt öncülüğünde gerçekleştirilen "Onlar da Can, Birlikte Yaşam" projesi kapsamında Kur'an kursu öğrencilere ilk eğitim verildi.

Ulu Cami'de gerçekleştirilen eğitimde hayvan sevgisi konulu ilk dersi öğrenciler ilgiyle dinledi. Projenin amacıyla ilgili konuşan Erdemli İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, "İslam dini sevgi ve saygı üzerine kurulmuş olan bir din. Sadece insanlara değil, Rabbimizin yarattığı bütün canlılara sevgi ve merhameti esas alan bir din. Dolayısıyla dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla hayvan sevgisi, onların da bir can olduğu, onlarında Rabbimizin yarattığı bir varlık olduğuna dikkat çekmek amacıyla 'onlar da can, birlikte yaşam' projesi kapsamında Simih İğdigül beyefendi ile ilçe müftülüğümüz karşılıklı protokol yaparak yaz Kur'an kurslarına ve camilere gelen öğrencilerimize gerekli bilgiyi vermek, onlara bir can olması hasebiyle hem hayvan sevgisini aşılamak, hem de bir farkındalık, duyarlılık oluşturmak amacıyla böyle bir projeye imza atmış olduk" dedi.

Hayvan Hakları Savunucu Semih İğdigül ise hayvan segisi aşılayacak projeyi çok önemsediklerini söyledi.



İğdigül, "Erdemlimizde bulunan, yaylalarda bulunan onlarca Kur'an kursunda ve oradaki binlerce öğrencimize yetişeceğim.Hayvan hakları ve sevgisi hakkında bilinçlendirme yapacağım" diye konuştu.

Projeye destek olan iş adamı Tayyar Yeşilyurt ise, "Hayvan Hakları Savunucusu, aktivist Semih İğdigül tüm Türkiye'de çok önemli çalışmalar yapıyor. Canların ne kadar kıymetli olduğunu çocuklarımıza genç dimağlara anlatıyor. Hazırlanan projeye destek istendi bizde seve seve kabul ettik. Biz şuna inanıyoruz, merhamet herşeyin temeli. Canlara merhamet etmeyen, ihsanlara da merhamet etmeyecektir. 'Onlarda can birlikte yaşam' sloganına bizlerde katılıyoruz" dedi.

Son günlerde hayvanlara uygulanan şiddetin kendilerini üzdüğünü ifade eden Yeşilyurt, "Çok derinden yaralayan bir şey. Zehirlenen hayvanlar emzirme yoluyla yavruları da zehirlenmiş, bu bilgiler bizimle de paylaşıldı. Çocuklarımızın zalimce canice duruma düşmemesi için çocuk yaşta eğitilmeleri gerekiyor. Semih bey bu anlamda çok önemli bir iş yapıyor. Bizde bunun bir parçası olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.