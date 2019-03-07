'Kundaktaki çocuğumu çadırda bırakıp işe giderdim' - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - İDLİB
"Kundaktaki çocuğumu çadırda bırakıp işe giderdim" - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - İDLİB - Kamptaki yaşamdan detaylar - Kamptaki kadın ve çocuklardan detaylar - Kampta yaşayan İtimad Bekkur'un yaşadığı çadırdan detaylar - Kampta yaşayan İtimad Bekkur ile röportaj - Kamptaki çocuklardan detaylarİDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin saldırılarında eşlerini kaybettikten sonra çocuklarını yetiştirmek için zorlu hayat mücadelesine giren kadınlardan İtimad Bekkur, kundaktaki bebeğini çadırda annesine bırakarak çalıştığını, ancak işverenin bebeğini iş yerinde emzirmesine izin vermemesi nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.
Esed rejiminin saldırılarında eşlerini kaybederek Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan kadınlar, çocuklarına bakabilmek için zorlu bir mücadele veriyor.8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle AA muhabirine konuşan İtimad Bekkur, eşinin ölmesiyle iki çocuğunun geçimini kendisinin üstlendiğini söyledi.
Bekkur, "Ben konfeksiyon mağazasında çalışıyordum. Sabah gidip 21.00 civarı dönerdim. Kundakta çocuğumu çadırda anneme bırakıp giderdim. Annem, bebeği emzirmem için diğer çocuklarımla iş yerine getirirdi. Patron kabul etmeyince işi bırakmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu. Eşinin işçi olarak çalıştığını, bir gün Esed rejimi askerlerinin evlerini basarak eşini öldürdüğünü söyleyen Bekkur, "Mahalledeki diğer erkekleri de infaz ettiler. Daha sonra bombardıman başladı ve sınıra göç ettik. Kocam olmadan hayat çok zor. Şu an evin masrafı, çocukların eğitimi, hasta olunca doktora götürme hepsinin sorumluluğu bende artık." ifadelerini kullandı.Çocukları babalarını sorunca ve kendisinden bir şeyler istediklerinde kahrolduğunu ifade eden Bekkur, "Dünya Kadınlar Günü'nü ne duyduk ne de biliriz. Hayat çok zor. Özellikle bu kış bizim için çok zor geçti. Çadırın bir bölümü yandı. Şimdi de su geçiriyor. Bir anne için en zor olan çocuklarını yalnız büyütmek. Kocası yanında olan kadınlara, onlara ve çocuklarına iyi bakmalarını tavsiye ederim." değerlendirmesini yaptı.
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