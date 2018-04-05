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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kumrular , kullanılmayan iş yerinin cam bölmesinde mahsur kaldı

Kumrular , kullanılmayan iş yerinin cam bölmesinde mahsur kaldı

Camda mahsur kalan kuşlar

Mahsur Kaldı Bulduk Hayvan Irak 

-Kurtarılan kumrulara su verilmesi
-Ölü kumru detay
-Hayvanseverler detay
-Arife Yanık röp
-Kuşların kutuya alınması
-Detay

( ANTALYA )- Kimseye ulaşamayan hayvansever camcı çağırtıp çerçeveyi söktürdü- üç kumrudan biri ölürken ikisi kurtarıldı ANTALYA

- Antalya’da kullanılmayan bir dükkanın cam bölmesinde mahsur kalan 2 kumru yavrusu hayvanseverler tarafından kurtarıldı. İşyeri sahibine ulaşamalan hayvansever, çağırdığı bim camcıya çerçeveyi söktürüp kumruları çıkarttı. Üç kumrudan 1'i ölürken 2'si kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi’nde kullanılmayan bir dükkanın cam bölmelerinin arasında 3 kumru yavrusunun mahsur kaldığı ihbarını alan Antalya Candost Derneği bölgeye hareket etti. Kuşları mahsur kaldığı yerden çıkarılması için bir çok yetkili merciyi arayan Candost Derneği Başkanı Arife Yanık sonuç alamadı. Kuşlardan birinin öldüğünü fark eden Yanık, diğer kuşlarında ölmemesi için yakınlardaki bir camcıdan destek aldı. Camcıların çıkardığı çerçeveden iki kumru yavrusu kurtarıldı. Bitkin şekilde olan iki kuşa hemen pet şişe kapağından su verildi.
"Biri ölmüş" İki tane kumrunun cam bölmede mahsur kaldığı ihbarı aldıklarını kaydeden Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, “Dükkan sahibi yoktu. Kuşlar cam ile dolap arasına sıkışmıştı. Gerekli tüm birimleri aradık ama sonuç alamadık, kimse ilgilenmedi. Biz kendi imkanlarımızla camcı bulduk, açtık ve kuşları çıkarttık. Bir daha kuşların ortaya düşmemesi için önlem aldık. 3 kumru vardı, biri ölmüş. İki kumruyu kurtardık. İlk tedavilerini yaptık. Hayvanat bahçesindeki tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.” dedi.

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