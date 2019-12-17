Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığından KKTC turizmine tanıtım filmleriyle destek

Kültür ve Turizm Bakanlığından KKTC turizmine tanıtım filmleriyle destek

- KKTC turizmine tanıtım filmleriyle destek - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan tanıtım filmiANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizmine destek vermek üzere, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Tanıtma Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle tanıtım filmleri hazırlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un, TİKA'nın yurt dışındaki 62'nci temsilciliğinin açılışını, dün gerçekleştirdiği KKTC temasları kapsamında, Lefkoşa’da yaptığı hatırlatıldı.Tören sonrasında, TİKA'nın katkılarıyla hazırlanan KKTC turizm tanıtım filmlerinin izleyiciyle ilk kez buluşturulduğu belirtilen açıklamada, "KKTC Turizm Tanıtım Programı'nda izlettirilen filmler, KKTC turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamak üzere Tanıtma Genel Müdürlüğümüzün iş birliği ile hazırlandı." ifadesine yer verildi.
KKTC tanıtım filmlerinin, TİKA'nın ülkedeki ilk projesi olma özelliği taşıdığı vurgulandı.

Yurt Dışı Tanıtım Filmi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna UğurlanıyorŞehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Güzel Ülkemden Kar ManzaralarıGüzel Ülkemden Kar Manzaraları
Sahte Peygamber DefnedildiSahte Peygamber Defnedildi
Yavru Kangallar Vatan Görevi İçin HazırYavru Kangallar Vatan Görevi İçin Hazır
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı