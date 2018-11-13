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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Japonya Festivali Sonbahar 2018' kapanış programına katıldı - ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Japonya Festivali Sonbahar 2018' kapanış programına katıldı - ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Japonya Festivali Sonbahar 2018" kapanış programına katıldı - ANKARA - "Japonya Festivali Sonbahar 2018" kapanış programı - Japon Mutfağı Günleri - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Büyükelçisi Yutaka Yokoi'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Japonya Festivali Sonbahar 2018" kapanış programına katıldı.

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