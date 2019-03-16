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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik'te restorasyonu devam tarihi yapıları inceledi - BURSA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik'te restorasyonu devam tarihi yapıları inceledi - BURSA

- İncelemelerden detaylar - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamalarıKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bursa 'da - Bakan Mehmet Nuri Ersoy, İznik ilçesinde restorasyonu süren tarihi yapılarda incelemelerde bulunduBURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa 'nın İznik ilçesinde restorasyonu devam tarihi yapıları inceledi.Ayasofya Orhan Camisi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, illerin turizm potansiyelini geliştirmek için düzenledikleri geziler kapsamında Bursa 'daki programlarına İznik ilçesiyle başladıklarını söyledi.

Ersoy, bu tarihi caminin restorasyonunun büyük kısmının tamamlandığı bilgisini verdi.İbadethanelere saygılı olduklarını dile getiren Ersoy, bunun tarihten gelen bir anlayış olduğunu vurguladı.Ersoy, Bakanlığının turizmi yılın 12 ayına yayma projesi kapsamında İznik'i de plana dahil etmek istediklerini, böylece çalışmaların hızlanacağını aktardı.İznik Müzesi'nin ne zaman açılacağıyla ilgili soru üzerine Ersoy, çalışmaları ve raporları kontrol ettikten sonra buna ilgililerle karar vereceklerini bildirdi.İstanbul Kapı ve Roma tiyatrosunu inceleyerek çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi alan Ersoy, daha sonra çarşıda esnaf ziyaretinde bulundu.

Restorasyon Eziler Sofya İbadet Ethan 

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