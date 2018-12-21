Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Makedonya'da - ÜSKÜP
: - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un, Üsküp'te basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltıdan detaylar - Dursun'un açıklaması - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun: - "Üsküp de bizim bu kültür başkentlerimizden bir tanesidir" - "Barış ve güven içerisinde, geleceğe güvenle bakan, geçmişinden övünçle bahseden ve kültürel değerlerinin farkında olan bir anlayış içerisindeyiz"ÜSKÜP (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Makedonya 'nın başkenti Üsküp'ün "kültür başkenti" olduğunu belirterek, "Barış ve güven içerisinde, geleceğe güvenle bakan, geçmişinden övünçle bahseden ve kültürel değerlerinin farkında olan bir anlayış içerisindeyiz." dedi. Dursun, 21 Aralık Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Makedonya 'nın başkenti Üsküp'te ülkedeki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.Bakan Yardımcısı Dursun, burada yaptığı açıklamada, bu gönül coğrafyasında gönüllü hizmet etmek için var olduklarını ifade ederek, Üsküp’ün yerinin, Türk kültür tarihi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Dil Kurumu (TDK) gibi farklı kurumların Kültür ve Turizm Bakanlığının çatısı altında birleştiğini anımsatan Dursun, “Yunus Emre'siyle, TİKA’sıyla, YTB’siyle, vakıflarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı gerçekten kültür coğrafyasının hizmetine talip olduğunu, kültür coğrafyası için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtmiş oldu.” diye konuştu. Dursun, burada kardeşleriyle kültürel bağlarını güçlendirmek, onların kültürel ihtiyaçlarını gidermek ve onlara bu hizmeti sunmak üzere bulunduklarını vurgulayarak, “Kastamonu’nun Kurşunlu Hanı’ndan Üsküp Çarşısı'nın Kurşunlu Hanı’na bir kültür coğrafyamız var. Mimari bir mirasımız var ve bunların takibi, izlenmesi ve korunması, bunların restorasyonları ve bunların gelecek kuşaklara aktarılmasından biz sorumluyuz.” dedi. Bu coğrafyanın Manastır, Ohri, Kalkandelen, Resne, Debre, Pirlepe, Kumanova gibi çok renkli ve güzel şehirleri olduğunu kaydeden Dursun, şöyle devam etti:“Üsküp de bizim bu kültür başkentlerimizden bir tanesidir. Barış ve güven içerisinde, geleceğe güvenle bakan, geçmişinden övünçle bahseden ve kültürel değerlerinin farkında olan bir anlayış içerisindeyiz. Bu anlayışı yine birlikte yaşama sanatıyla kuvvetlendirmek suretiyle, ona katkılar yapmak suretiyle buradayız.”Dursun, her gelişinde Üsküp’teki Vardar Nehri'ni görmeye gittiğini belirterek, “Bu sefer biraz zor gördüm etrafındaki binalar dolayısıyla. Ama o (Vardar) gönlümüzde akan bir nehir, Tuna gibi. Türk dili inşallah Vardar gibi burada akmaya devam edecek.” dedi. Ayrıca Dursun, Yahya Kemal'in kültürel köprünün kurulmasına öncülük etmiş bir şahsiyet olduğunun altını çizdi.21 Aralık'ın Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı olduğunu hatırlatan Dursun, "Buradaki yaşayan arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bu bayramı yaşayacağız. Buranın devletiyle, hükümetiyle uyumlu bir şekilde onlarla beraber bu bayramı yaşamış olacağız. Bayramlar sevinçli anlardır. Ben de sevinçle buradayım.” değerlendirmesinde bulundu. - 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı Makedonya 'daki Türk toplumu, eski Yugoslavya döneminde 21 Aralık 1944'te kendi dillerinde eğitim hakkı kazanmıştı. Makedonya bağımsızlığını kazandıktan sonra, 15 Şubat 2007 yılında yapılan yasal düzenlemeyle 21 Aralık Makedonya Türklerinin Türkçe Eğitim Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştı.Ülkedeki Türk nüfusu 2002 sayımına göre yaklaşık 80 bin olarak ifade edilirken, eğitimden sanata, medyadan sivil topluma Türkler birçok alanda temsil ediliyor. Makedonya Türklerinin ülkede siyasette iki milletvekili ve bir bakan ile temsil edilme hakkı bulunurken, ülke genelinde 73 eğitim merkezinde ilkokul ve lise seviyesinde yaklaşık 8 bin öğrenci Türkçe eğitimi alıyor. Yaklaşık 500 öğretmen ise farklı alanlarda Türkçe eğitim veriyor. Türkçe, Makedonya 'da 8 belediyede resmi dil olarak tanınıyor.