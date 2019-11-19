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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı (2) - RAMALLAH Haberi

Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı (2) - RAMALLAH Haberi



: - Tulkerm kentindeki El - Mintar müzesinden detaylar - Müzede sergilenen eserlerden detaylar - Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait sergilenen fotoğraftan detaylar - Müzenin sahibi Bessam Bedran'ın Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait bilgileri paylaşması - Müzenin sahibi Bessam Bedran ile röportaj - Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait sergilenen fotoğraftan detaylarKUDÜS (AA) – TURGUT ALP BOYRAZ - MUSTAFA DEVECİ - Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına rağmen Kudüs'ü terk etmeyerek 1982 yılındaki vefatına kadar Mescid - i Aksa'daki nöbetini sürdüren Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait bir fotoğraf, Filistin'deki bir müzede ortaya çıktı.Osmanlı ordusu bölgeden çekilirken yaşanabilecek yağmalamaların önüne geçmek için Kudüs'te bırakılan 53 Osmanlı askerinden biri olan Onbaşı Hasan'ın hikayesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan ihtiyarlar arasında dilden dile dolaşıyor.Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid - i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Aksa'daki son Osmanlı askeri olarak bilinen Onbaşı Hasan'ı görme fırsatı bulan neslin son temsilcilerinden biri.Zeytin Dağı'ndaki evinde, AA muhabirine konuşan 80 yaşındaki Şeyh Sabri, dijital bir kopyasını incelediği söz konusu fotoğrafın gerçekten Onbaşı Hasan'a ait olduğunu teyit etti.

İslam Muhabir Irak 

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