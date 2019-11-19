Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı (1) - KUDÜS Haberi
: - Kudüs ’teki son Osmanlı Askeri'nin fotoğrafından detaylar - Mescid - i Aksa Hatibi Şeyh Sabri'nin, Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait bilgileri paylaşması - Mescid - i Aksa Hatibi Şeyh Sabri'den detaylar - Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu ile röportajKUDÜS (AA) – TURGUT ALP BOYRAZ - MUSTAFA DEVECİ - Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına rağmen Kudüs 'ü terk etmeyerek 1982 yılındaki vefatına kadar Mescid - i Aksa'daki nöbetini sürdüren Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait bir fotoğraf, Filistin'deki bir müzede ortaya çıktı.Osmanlı ordusu bölgeden çekilirken yaşanabilecek yağmalamaların önüne geçmek için Kudüs 'te bırakılan 53 Osmanlı askerinden biri olan Onbaşı Hasan'ın hikayesi işgal altındaki Doğu Kudüs 'te yaşayan ihtiyarlar arasında dilden dile dolaşıyor. Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid - i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Aksa'daki son Osmanlı askeri olarak bilinen Onbaşı Hasan'ı görme fırsatı bulan neslin son temsilcilerinden biri.Zeytin Dağı'ndaki evinde, AA muhabirine konuşan 80 yaşındaki Şeyh Sabri, dijital bir kopyasını incelediği söz konusu fotoğrafın gerçekten Onbaşı Hasan'a ait olduğunu teyit etti.
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