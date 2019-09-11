Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kruvaziyer turizmi - MUĞLA

Kruvaziyer turizmi - MUĞLA

- Malta bayraklı kruvaziyer'den görüntü - Turistlerden görüntü Muğla 'da kruvaziyer turizmi - Çoğunluğu İspanyol 1447 turisti taşıyan kruvaziyer "Horizon", Marmaris Limanı'na yanaştıMUĞLA (AA) - Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla 'nın Marmaris ilçesine geldi.Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1447 turist ve 616 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bazı turistler bisikletle ilçeyi dolaştı.Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde gezdi, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Bir grup turist ise safari turlarının yanı sıra Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka mahallelerine düzenlenen turlara katıldı.
Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi.

"Horizon"un gece saatlerinde demir alarak Girit'in Hanya limanına gideceği öğrenildi.

Yat Limanı Bisiklet 

İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Ayderde Salıncaklar KaldırıldıAyderde Salıncaklar Kaldırıldı
Kocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastıKocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastı
Tekirdağda Plajlarda YoğunlukTekirdağda Plajlarda Yoğunluk
İlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdiİlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı