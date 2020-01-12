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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Krater Gölü buz tuttu, vatandaşlar yürüyüş yapıp fotoğraf çekildi

Krater Gölü buz tuttu, vatandaşlar yürüyüş yapıp fotoğraf çekildi

-Donan göl üzerinde yürüyüş yapan vatandaşlar

Hava Sıcaklığı Hatıra Fotoğrafı Uttu Ziyaretçiler Krater Gölü 

--Sucuk-ekmek yapan vatandaşlar
--Kar üzerinde kayan vatandaşlar

( KÜTAHYA )- 1 metre kar üzerinde sucuk-ekmek yapıp yediler KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine 16, Hisarcık ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, asırlık çam ormanlarıyla saklı Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Krater Gölü buz tuttu. Bin 450 rakımlı tabiat parkında gündüz eksi 5 derece olarak ölçüldüğü bildirilen hava sıcaklığı nedeniyle, Krater Gölü yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. Yüksek kesimlerin karla kaplı olması ve gölün donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Tamamı buzla kaplı Gölcük krater gölü, ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu ziyaretçiler, buz tutmuş göl üzerinde yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yaklaşık 1 metre kar bulunan bölgede, vatandaşlar buz tutan krater gölü üzerinde yürüyüp, göl üzerinde yürüyen kazlar ile birlikte fotoğraf çektiriyor. Hafta sonu olması dolayısıyla yüzlerce aracın geldiği bin 450 rakımlı tabiat parkında bulunan krater gölüne yoğun ziyaretçi akını gerçekleşiyor. Aileleriyle birlikte krater gölünü ziyaret eden Simav, Hisarcık ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, kar üzerinde mangal yapıp sucuk-ekmek yemeği ihmal etmediler. Eşsiz doğa manzaralarının olduğu bölgede vatandaşlar yanlarında getirdikleri çeşitli materyallerle kar üstünde kaymanın da keyfini çıkardılar. Gölcük tabiat parkında hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de eksi değerlerde seyredeceği ve belediye ekipleri tarafından sürekli olarak bakımı yapılan tabiat parkının ziyarete açık olduğu bildirildi.

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