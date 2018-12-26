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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldular - ERZİNCAN

Köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldular - ERZİNCAN

- Karla mücadele görüntüleri - Ambulansın görüntüsüERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Refahiye ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde yaşayan 58 yaşındaki kalp hastası Ali Bozkurt, gece saatlerinde rahatsızlandı.Bozkurt'un yakınları, köy yolunun kar ve tipi sonucu kapanması nedeniyle 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi görevlilerinden yardım istedi.İhbar üzerine bir ambulans ile bölgeye hareket eden İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının zaman zaman yarım metreye ulaştığı köy yolunu açmaya başladı.
İş makinesi desteğiyle çalışma yapan İl Özel İdaresi ekiplerince yolun açılmasıyla ulaşılan köydeki Bozkurt, sağlık görevlilerince ambulansa alındı.İlk müdahalesi ambulansta yapılan Bozkurt, ekiplerin 5 saatlik yoğun mücadelesiyle Refahiye Devlet Hastanesine ulaştırılıp tedavi altına alındı.

Hastane Kar Kalınlığı Kalp Hastası 

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