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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı - MERSİN İzle

Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı - MERSİN İzle

- Aracın yapım aşamasından detaylar - Murat Koca'nın aracı çalıştırması ve kullanma detayları - Murat Koca ile röportajKöyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı - Mersin 'de bir okulda hademe olarak çalışan 52 yaşındaki Murat Koca, hurda malzemelerle "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı yaparak, bağ ve bahçeye giderken kullanmaya başladı - Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda kendi aracını yapan Koca: - "Bunun sıfırını almak için imkanım var ama ben, aracı kendi kullanımıma ve zevkime göre dizayn ettim"MERSİN (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Mersin 'de, bağ ve bahçeye giderken kullanmak için "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına ihtiyaç duyan 52 yaşındaki Murat Koca, satın almak yerine hurda malzemelerle yapmayı tercih etti.Toroslar ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Musalı Mahallesi'nde yaşayan ve buradaki okulda hademe olarak çalışan Koca, yaz aylarında da mahalledeki bağ ve bahçesinin işini yapıyor.Tarım alanlarına giderken bir vasıtaya ihtiyaç duyan Koca, çocukluğundan bu yana teknik işlere ilgi duyduğu için aracı almak yerine yapmaya karar verdi.Yaklaşık 2 hafta boyunca kardeşiyle hurda araç malzemesi satan yerleri gezerek gerekli parçaları toplayan Koca, evinin altındaki 40 metrekarelik alanı tamirhaneye çevirip çalışmaya başladı.
Koca, 15 bin lira civarında masraf yaptığı ve kendi zevklerine göre tasarladığı aracı yaklaşık 2 ayda oluşturarak, kullanmaya başladı.
- Mahallenin ilgi odağıKırmızı rengiyle dikkati çeken, çift şanzımanlı, mazotlu ve 4x2 "pat pat" mahallede de ilgi odağı oldu.Murat Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç tamiri ve yapımı gibi işlere küçüklüğünden beri ilgi duyduğunu belirterek, bir gün kendi aracını yapmayı çok istediğini söyledi.

Bağ ve bahçedeki işlerine giderken küçük bir araca ihtiyaç duyunca bu hayalini gerçekleştirme kararı aldığını ifade eden Koca, çıktığı yolda güzel bir sonuç elde ettiğini dile getirdi.Koca, aracı görenlerin çok beğendiğini anlatarak, şöyle devam etti:"İlk etapta profili aldık. Ondan sonra kullanacağım şanzımanı ve motoru bulduk. Projesini kendim hazırladım. Bunun sıfırını almak için imkanım var ama ben, aracı kendi kullanımıma ve zevkime göre dizayn ettim. Aracı mahallede bir yerden başka bir yere, bağa ve bahçeye giderken kullanıyorum."Direksiyonunu daha rahat ve işlevsel olarak yaptığı aracın güvenli seyahat sağlaması için süspansiyon sistemini güçlendirdiğini aktaran Koca, görsel olarak da ilgi çekici olması için dizayna özel önem verip, kırmızı renge boyadığını kaydetti.
Koca, ilerleyen zamanlarda bağ ve bahçe işlerinde kullanabileceği yeni araçları da imkanı çerçevesinde yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Tarım Muhabir Bulduk Hurda Araç 

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